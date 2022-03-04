Doğa da Ukraynalılardan yana: 64 kilometrelik Rus konvoyunu "Rasputitsa" denilen çamur mevsimi durdurdu - Son Dakika
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Doğa da Ukraynalılardan yana: 64 kilometrelik Rus konvoyunu "Rasputitsa" denilen çamur mevsimi durdurdu

04.03.2022 10:24

Rus ordusunun 64 kilometrelik askeri konvoyunun Ukrayna'nın başkenti Kiev doğru ilerlediği haberi günlerdir kamuoyunu meşgul ederken, bu kadar zaman geçmesine rağmen konvoyun kente yaklaşamaması ve her türlü saldırıya açık halde olan asfalt yolu tercih etmesinin nedeni ortaya çıktı. Askeri konvoyun Ukrayna'daki Rasputitsa (Çamur mevsimi) adı verilen doğa olayı yüzünden asfalt yolu tercih ettiği ve bu yüzden ilerlemekte güçlük yaşandığı öğrenildi.

Dünya, Belarus'tan Ukrayna'nın başkenti Kiev'e doğru ilerleyen devasa Rus askeri konvoyunun görüntülerini konuşuyor. Askeri konvoyun bir şerit halinde, her türlü saldırıya açık halde asfalt yoldan ilerlemesinin nedeni de benzer şekilde merak konusu.

Başkent Kiev'e doğru ilerliyordu! 64 kilometrelik Rus konvoyuna Ukrayna'da Rasputitsa freni

ASFALT YOLDA İLERLEMESİNİN NEDENİ "RASPUTİTSA"

Rus ordusunun 24 Şubat'ta başlayan işgal harekatının birçok sorunla karşı karşıya kaldığı artık askeri ve savunma uzmanları tarafından kabul ediliyor. Devasa konvoyun da benzer bir planlama ve lojistik problemler nedeniyle bu görüntüyü verdiği ortaya çıktı. 64 km'lik Rus konvoyunun tek sıra halinde asfalt yoldan ilerlemesinin nedeni ise Rasputitsa (Çamur mevsimi) diye adlandırılan doğa olayı.

Başkent Kiev'e doğru ilerliyordu! 64 kilometrelik Rus konvoyuna Ukrayna'da Rasputitsa freni

İSTİHBARAT RAPORUNA YANSIDI

İngiliz Savunma Bakanlığı'nın dün yayınlanan istihbarat metninde de, Rus ordusunun Ukrayna'da yaşadığı zorluklara işaret edildi. Kiev'e ilerleyen 64 km'lik Rus askeri konvoyunun, yoğun direniş, mekanik sorunlar ve hattaki yoğunluk nedeniyle ilerlemesini durdurduğu kaydedildi.

Başkent Kiev'e doğru ilerliyordu! 64 kilometrelik Rus konvoyuna Ukrayna'da Rasputitsa freni

ARAÇLARI TERK EDİP KAÇTILAR

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde başta Rusya'nın gelişmiş hava savunma sistemlerinden Panstsir-S1 araçları olmak üzere, mühimmat taşıyan kamyonlar ve zırhlı askeri araçların çamurdan çıkamayarak, personelleri tarafından terk edildiği görülmekte. Terk edilen Rus askeri araçlarındaki teçhizatın Ukrayna ordusu tarafından alındığı ve sonrasında araçların imha edildiği görülüyor.

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Son Dakika Dünya Doğa da Ukraynalılardan yana: 64 kilometrelik Rus konvoyunu 'Rasputitsa' denilen çamur mevsimi durdurdu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Doğa da Ukraynalılardan yana: 64 kilometrelik Rus konvoyunu "Rasputitsa" denilen çamur mevsimi durdurdu - Son Dakika
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