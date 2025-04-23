AB'den Cammu Keşmir Saldırısına Kınama - Son Dakika
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Dünya

AB'den Cammu Keşmir Saldırısına Kınama

AB\'den Cammu Keşmir Saldırısına Kınama

AB, Cammu Keşmir'deki turistlere yönelik saldırıyı kınadı ve ölenler için taziye mesajı iletti.

23.04.2025 12:09
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AB, Hindistan'ın idaresindeki Cammu Keşmir bölgesinde silahlı kişilerin turistlere yönelik saldırısını kınadı.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, sosyal medya hesabından yaptıkları paylaşımlarda, söz konusu saldırıda hayatını kaybedenlerin yakınlarına baş sağlığı diledi. Von der Leyen, paylaşımında, "Bugün Pahalgam'da meydana gelen alçak terör saldırısı pek çok masum insanın hayatını çaldı. Hindistan Başbakanı Narendra Modi'ye ve bugün yas tutan tüm Hintli kalplere en derin taziyelerimi sunuyorum" ifadesini kullandı.

Kallas da saldırıyı kınayarak, "AB, terörizme karşı kararlı bir duruş sergilemektedir" mesajını paylaştı.

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Kaynak: DHA

Uluslararası İlişkiler, Avrupa Birliği, Hindistan, Güvenlik, Politika, Dünya, Terör, Son Dakika

Son Dakika Dünya AB'den Cammu Keşmir Saldırısına Kınama - Son Dakika

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