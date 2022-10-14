AB'den skandal karar: Başörtüsü yasaklanabilir - Son Dakika
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AB'den skandal karar: Başörtüsü yasaklanabilir

14.10.2022 09:16
AB'den skandal karar: Başörtüsü yasaklanabilir

Avrupa Birliği'nin (AB) en üst düzey yargı organı olan Avrupa Adalet Divanı, Belçika'da başörtüsünden dolayı staja kabul edilmeyen kadının açtığı davada şirketi haklı buldu.

Avrupa Birliği'nin (AB) en üst düzey yargı organı olan Avrupa Adalet Divanı, Belçika'da başörtüsünden dolayı staja başlatılmayan kadınla ilgili davayı karara bağladı.

L.F., sosyal konutları yöneten bir şirkete staj başvurusunda bulundu ancak başvurusu başörtüsü nedeniyle reddedildi. 'Ofislerde kep, şapka veya başörtüsü takmaya izin verilmediğini' belirten şirkette staj yapamayan kadın konuyu 2018 yılında mahkemeye taşıdı.

SKANDAL KARAR

Dava, Avrupa Adalet Divanında görüşüldü. Mahkemeden, "AB ülkelerinde işveren çalışanlara başörtüsü takmayı yasaklayabilir" kararı çıktı. Mahkemeye göre tarafsızlık politikasının çalışma mevzuatında yer alması durumunda bir işveren çalışanlarına başörtüsü takmayı yasaklayabilir.

Avrupa Adalet Divanı, Temmuz ayında da Almanya'dan gelen bir başvuruda benzer karar almış, şirketlerin bazı koşullar altında çalışanlarının başörtü takmasına yasak getirebileceğine hükmetmişti.

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Kaynak: AA

Belçika, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya AB'den skandal karar: Başörtüsü yasaklanabilir - Son Dakika

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