AB'den Ukrayna'ya 45 milyon euro insani yardım - Son Dakika
Üye Girişi

AB'den Ukrayna'ya 45 milyon euro insani yardım

17.04.2022 13:02
AB'den Ukrayna'ya 45 milyon euro insani yardım

Avrupa Komisyonu, Ukrayna'ya 45 milyon euroluk ek insani yardım gönderme kararı alındığını duyurdu.

Avrupa Komisyonu, Ukrayna'ya 45 milyon euroluk ek insani yardım gönderme kararı alındığını duyurdu.

Avrupa Komisyonu'ndan yapılan açıklamada, "Ağır çatışmalar ve füze saldırıları kritik sivil altyapıyı yok etmeye devam ederken, Ukrayna'daki insani ihtiyaçlar son derece yüksek. Erişim ve güvenlik kısıtlamalarına rağmen, AB insani ortakları Ukrayna'nın farklı bölgelerindeki savunmasız insanlara yardım sağlıyor" denildi. Açıklamada, toplam 50 milyon euro insani yardımın 45 milyonunun Ukrayna için, 5 milyonunun ise Moldova için gönderileceği aktarıldı.

"SALDIRILARA HAZIRLANMALIYIZ"

Kriz Yönetiminden Sorumlu AB Komiseri Janez Lenarcic, "Milyonlarca insan hareket halinde, aktif savaş bölgelerinde mahsur kaldı. Ukrayna'daki ihtiyaçlar şimdiden çok büyük. Şimdi Rusya'nın özellikle doğuda Ukrayna'ya yönelik acımasız saldırılarının daha da artmasına hazırlıklı olmamız gerekiyor" dedi.


YORUMLAR
500

Avrupa Komisyonu, Avrupa Birliği, Ukrayna, Füze, Dünya, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya AB'den Ukrayna'ya 45 milyon euro insani yardım - Son Dakika


Son Dakika
12:45 Elif Buse Doğan, Serkan Çağrı'nın iddiaları sonrası sessizliğini bozdu
12:40 Evine ilk kez gittiği erkeğin banyosunu yorumlayan genç kız, eleştirilerin odağı oldu
12:34 Rusya kruvazörün intikamını almak için Kiev'i hedef aldı!
12:33 "Galatasaray'dan başka bir takım yönetir misiniz?" sorusuna Fatih Terim'den kesin yanıt
12:22 Markete kadar takip etti! Kadını taciz eden şüphelinin savunması pes dedirtti
12:18 Eşiyle ilişkiye girdiği sırada eve gelen baldızının önüne çıplak çıktı, ailede kriz patladı
12:13 2 yaşındaki çocuk kamyonetin altında kalarak hayatını kaybetti
12:08 Survivor All Star'da Evrim Keklik, yokluk adasında zor anlaşadı
11:35 PKK'nın sözde sorumlusu Mehmet Aydın Suriye'de öldürüldü
11:09 Galatasaray, Beşiktaş'ın sistemine geçiyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.04.2022 13:07:13. #1.12#
SON DAKİKA: AB'den Ukrayna'ya 45 milyon euro insani yardım - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement