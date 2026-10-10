AB Komiseri Kos, Türkiye\'nin AB için öneminin arttığını, kaygıların sürdüğünü söyledi

(ANKARA) - Avrupa Birliği (AB) Genişlemeden Sorumlu Komiseri Marta Kos, Türkiye'de medya özgürlüğü, LGBTİ+ hakları ve yerel demokrasi alanındaki son gelişmelerin ülkenin AB üyeliği hedefiyle arasındaki mesafeyi açtığını söyledi. Kos, buna karşın bölgedeki savaşların yarattığı "yeni gerçeklikler" nedeniyle Türkiye'nin AB açısından öneminin son yıllarda büyük ölçüde arttığını ve Ankara ile işbirliğinin geliştirilmesinin gerekli olduğunu belirtti.

Edirne'de AB tarafından finanse edilen demir yolu projesinin açılışına katılan Kos, gazetecilere yaptığı açıklamada, AB'nin Türkiye ile iş birliğine dayalı ve karşılıklı fayda sağlayan bir ilişki geliştirmekte güçlü bir çıkarı bulunduğunu ancak demokratik standartlara ilişkin kaygıların sürdüğünü söyledi.

Kos, "Medya özgürlüğünü, LGBTİ+ bireylerin haklarını ve yerel demokrasiyi etkileyen son gelişmeler, Türkiye'nin AB'ye katılma hedefiyle arasındaki mesafeyi açıyor" dedi. AB'nin 28 Ekim'de yayımlanması beklenen yıllık genişleme raporunda bu alanlardaki "ciddi kaygıların" yer alacağını belirten Kos, "Gerçekleri kamuoyu önünde açık ve net biçimde ifade etmekten kaçınmayacağım" diye konuştu.

Öte yandan Kos, bölgedeki çatışmaların, özellikle Rusya-Ukrayna savaşının Karadeniz'e yayılmasının Türkiye ile iş birliğinin önemini ortaya koyduğuna işaret ederek, "Türkiye'nin bugün taşıdığı önem, dört veya beş yıl öncesine kıyasla önemli ölçüde daha yüksek" dedi.

AB ile Türkiye arasında şu anda iki alanda çalışma yürütüldüğünü aktaran Kos, bunlardan ilkinin Ankara'nın mevzuat uyumunu gerektirecek Gümrük Birliği'nin "hedefli şekilde güncellenmesine" yönelik olduğunu söyledi. Kos, ikinci çalışma alanının ise Türkiye'nin "Made in Europe" düzenlemelerine katılma hedefi açısından önem taşıyan kamu alımlarına odaklandığını belirtti.