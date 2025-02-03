AB Liderleri Brüksel'de Toplanıyor

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(ANKARA) - ABD Başkanı Donald Trump'ın savunma konusunda ABD'ye bağımlı olmakla eleştirdiği Avrupa Birliği ülkelerinin liderleri, İngiltere Başbakanı Keir Starmer ve NATO Genel Sekreteri Mark Rutte Avrupa'nın Rusya'ya karşı savunmasını nasıl güçlendireceklerini ve Washington ile ilişkilerde nasıl bir yol izleneceğini konuşmak üzere bugün Brüksel'de buluşuyor.

Avrupa Birliği ülkelerinin liderleri, İngiltere Başbakanı Keir Starmer ve NATO Genel Sekreteri Mark Rutte Brüksel'deki kraliyet sarayından dönüştürülmüş konferans merkezinde gerçekleşecek bir toplantıda bugün bir araya geliyor. Toplantıda, AB'nin 27 üye ülkesinin liderleri NATO Genel Sekreteri ile öğle yemeği yiyecek ve ardından İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile de akşam yemeğinde buluşacak.

Avrupa Konseyi Başkanı Antonio Costa, bu toplantıyı resmi bir zirveden ziyade savunma politikasına odaklanan bir görüşme olarak nitelendirip toplantının ardından resmi bir bildiri veya karar alınmaksızın açık bir tartışma yürütmeyi amaçladıklarını belirtti.

Olası gümrük vergileri görüşülecek

İlk oturumda, jeopolitik konular ve ABD ile ilişkiler ele alınacak. Toplantıda ABD Başkanı Donald Trump'ın hafta sonu aldığı kapsamlı gümrük tarifeleri kararının masaya yatırılması özellikle de AB'ye karşı benzer önlemlerin alınması ihtimalinin ögrüşüleceği öngörülüyor. Liderler, Trump'ın Kanada, Meksika ve Çin'den gelen mallara yönelik vergileri artırma kararının ardından Washington ile nasıl bir yol izlenmesi gerektiğini tartışacak.

Toplantı öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Almanya Başbakanı Olaf Scholz, transatlantik işbirlikleri konusunda yoğun tartışmaların yapılacağını belirterek, "Hem ABD hem Avrupa mal ve hizmet ticaretinden faydalanıyor. Ticaret politikaları bunu zorlaştırırsa bu ABD için de Avrupa için de kötü olur" dedi. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ise, Avrupa'nın ticaret zorluklarına karşı hazırlıklı olması gerektiğini belirtti.

Savunma harcamalarına sağlanacak fon üzerine konuşulacak

Trump'ın, 20 Ocak'ta ikinci başkanlık dönemine başlamasının ardından, Avrupalı ülkelerin kendi savunmalarına çok daha fazla harcama yapmalarını ve NATO aracılığıyla ABD'ye daha az bağımlı olmalarını talep etmiş, AB'nin savunma açığına yönelik tartışmaları da başlatmıştı. Trump'ın, AB üyesi Danimarka'dan Grönland'ı ABD'ye devretmesini istemesi ve Kopenhag'ı bu konuda zorlamak için askeri harekat veya ekonomik yaptırım seçeneklerini değerlendirebileceğinin sinyalini vermesi transatlantik ilişkilerdeki gerilimi artırdı.

AB liderlerinin, bu bağlamda gelecek yıllarda savunma alanında hangi kabiliyetlere ihtiyaç duyduklarını, bunların nasıl finanse edilebileceğini ve ortak projeler yoluyla nasıl daha fazla iş birliği yapabileceklerini tartışmaları bekleniyor.

Baltık ülkeleri ve Fransa gibi bazı Avrupa ülkeleri, savunma harcamaları için AB'nin ortak şekilde borçlanmasını önerirken, Almanya ve Hollanda'nın bu fikre karşı çıktığı biliniyor. Hibe yerine savunma projeleri için kredi sağlamak amacıyla borçlanmaya gidilmesi konuşulan gündemler arasında.