Ab, Moldova'da Ukraynalılar İçin İnsani Yardım Merkezi Kuracak - Son Dakika
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Ab, Moldova'da Ukraynalılar İçin İnsani Yardım Merkezi Kuracak

12.04.2022 22:10
Ab, Moldova'da Ukraynalılar İçin İnsani Yardım Merkezi Kuracak

BRÜKSEL, 12 Nisan (Xinhua) — Komisyon'un insani yardım ve kriz yönetiminden sorumlu sözcüsü Ujvari, "Operasyon, insani yardım ortakları için Kişinev'de bir merkezin kurulması ve çatışma nedeniyle yerlerinden edilen insanlar için AB'nin sahip olduğu 1.200'den fazla çadır ve 4.000 battaniyenin teslimatını içeriyor" dedi. Moldova, AB Sivil Koruma Mekanizması kapsamında 18 AB üye ülkesi ile Norveç'ten de […]

Ab, <a class='keyword-sd' href='/moldova/' title='Moldova'>Moldova</a>'da Ukraynalılar İçin İnsani Yardım Merkezi Kuracak

BRÜKSEL, 12 Nisan (Xinhua) — Komisyon'un insani yardım ve kriz yönetiminden sorumlu sözcüsü Ujvari, "Operasyon, insani yardım ortakları için Kişinev'de bir merkezin kurulması ve çatışma nedeniyle yerlerinden edilen insanlar için AB'nin sahip olduğu 1.200'den fazla çadır ve 4.000 battaniyenin teslimatını içeriyor" dedi. Moldova, AB Sivil Koruma Mekanizması kapsamında 18 AB üye ülkesi ile Norveç'ten de yardım alıyor. AB üyesi olmayan herhangi bir ülke, AB üyesi devletlerden gelecek yardıma ihtiyaç duyabileceği bir durumla karşılaşması halinde AB Sivil Koruma Mekanizması'ndan yararlanabiliyor. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği'nin (UNHCR) verdiği bilgiye göre, Rusya-Ukrayna çatışmasının 24 Şubat'ta başlamasından bu yana 4,5 milyondan fazla kişi Ukrayna'yı terk etti.

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AB, Ukrayna'dan sonra Gürcistan ve Moldova'nın da üyelik süreçlerini başlattı AB, Ukrayna'dan sonra Gürcistan ve Moldova'nın da üyelik süreçlerini başlattı

Avrupa Birliği, Moldova, Çatışma, Nisan, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Xinhua

Son Dakika Dünya Ab, Moldova'da Ukraynalılar İçin İnsani Yardım Merkezi Kuracak - Son Dakika


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