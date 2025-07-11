AB Türkiye İlişkileri: Mülteci Destek Sergisi - Son Dakika
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AB Türkiye İlişkileri: Mülteci Destek Sergisi

AB Türkiye İlişkileri: Mülteci Destek Sergisi
11.07.2025 23:09
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Büyükelçi Ossowski, Türkiye'nin mülteci krizindeki rolünü vurgulayarak fotoğraf albümü sergiledi.

AVRUPA Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Thomas Hans Ossowski ev sahipliğinde 'Bir Hayat Bir Hikaye' adlı fotoğraf albümü sergilendi. Ossowski, "Türkiye yıllardır dünyanın en büyük mülteci nüfusuna ev sahipliği yapıyor. ve Türkiye'nin liderliği ve misafirperverliği olmadan AB'nin çabaları mümkün olmazdı. AB ve üye devletleri, Türkiye ile birlikte tarihimizin en büyük insani yardım operasyonunu düzenledi" dedi.

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Thomas Hans Ossowski ev sahipliğinde 'One Life, One Story(Bir Hayat Bir Hikaye' adlı fotoğraf albümü sergilendi. Erimtan Arkeoloji ve Sanat Müzesi'nde gerçekleşen etkinlikte, Dışişleri Bakanlığı AB Başkanlığı AB ile İlişkiler Genel Müdürü Elif Kurşunlu, diplomatik misyon temsilcileri ve davetliler de yer aldı.

'AB, TÜRKİYE İLE TARİHİN EN BÜYÜK İNSANİ YARDIM OPERASYONUNU DÜZENLEDİ'

Ossowski, bu gece ilişkilerin en önemli alanlarından biri olan mülteci krizini Türk devleti ve Türk topluluklarıyla yönetirken yıllarca süren yoğun iş birliğinin sonuçlarını kutladıklarını belirterek, "Bunun için bu fotoğraf albümünü yayınladık. Türkiye, Avrupa Birliği ve üye devletler 10 yıldan fazla bir süredir temel ihtiyaçlardan eğitime, sağlığa, geçim kaynaklarına, belediye desteğine kadar sadece yardımın değil, saygınlığın, insan onurunun sağlanması için el ele çalışmışlardır. Yaklaşık 1,3 milyon Suriyeli mülteci temel ihtiyaçlar için destek aldı. Yaklaşık 836 bin mülteci çocuğun örgün eğitime erişimi bulunmaktadır. 176 okul ve 178 sağlık ocağı inşa edildi. Kilis, Şanlıurfa, Gaziantep, Mersin, Mardin, Adıyaman, Malatya ve Hatay dahil olmak üzere Türk belediyelerine su ve kentsel hizmetler için 500 milyondan fazla AB desteği yatırıldı. ve bunu birlikte yaptık, Türkiye ve Avrupa Birliği. Mali taahhüdümüzün 12 milyar avroya yaklaştığı AB tarihindeki bu tür çabaların en büyüğüydü. ve ev sahibi ülke olarak Türkiye çok daha fazlasını taahhüt etti. Ama daha da önemlisi, bu sadece sayılarla ilgili değil. Dayanışmanın eylemde nasıl göründüğünün en açık örneklerinden biridir. Türkiye yıllardır dünyanın en büyük mülteci nüfusuna ev sahipliği yapıyor. ve Türkiye'nin liderliği ve misafirperverliği olmadan AB'nin çabaları mümkün olmazdı. Bu fotoğraf albümünün ve serginin bazı bölümleri, 2023'teki yıkıcı depremlerden sonra da dayanışmamızı gösteriyor. O karanlık saatlerde AB ve üye devletleri, Türkiye ile birlikte tarihimizin en büyük insani yardım operasyonunu düzenledi" ifadelerini kullandı.

Kurşunlu ise "Biz Türkiye ve AB olarak harika bir iş çıkardık. Bununla gurur duyuyorum. Ülkemle gurur duyuyorum, rakamları Sayın Ossowski paylaştı. İhtiyacı olan insanlarla barınaklarını paylaşan Anadolu'nun cömert insanlarıyla gurur duyuyorum" dedi.

Kaynak: DHA

Uluslararası İlişkiler, Avrupa Birliği, Kültür Sanat, Diplomasi, Politika, Türkiye, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya AB Türkiye İlişkileri: Mülteci Destek Sergisi - Son Dakika

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