Rusya ve Batı arasında enerji krizi sürüyor! AB ülkeleri Kremlin petrolüne tavan fiyat uygulayacak - Son Dakika
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Rusya ve Batı arasında enerji krizi sürüyor! AB ülkeleri Kremlin petrolüne tavan fiyat uygulayacak

03.12.2022 11:00

AB ve G7 ülkeleri ile Avustralya, Rusya'dan deniz yoluyla taşınan petrole varil başına 60 dolar tavan fiyat uygulanması konusunda anlaştı. AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, kararın yaptırımların etkisini yükselteceğini ve Rusya'nın petrol gelirlerini azaltacağını söylerken Kremlin, daha önceden böyle bir uygulamaya gidenlere petrol satmayacaklarını belirtmişti.

Ukrayna- Rusya Savaşı'ndan sonra enerji fiyatlarının artması ile AB tarafında Rus petrolüne karşı tavan fiyat uygulaması tartışılıyordu. AB Dönem Başkanı Çekya'nın resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, üye ülke temsilcilerinin Rus petrolüne 60 dolar tavan fiyat getirilmesinde uzlaştıkları belirtildi.

RESMİ GAZETEDE YAYIMLANINCA YÜRÜRLÜĞE GİRECEK

"Büyükelçiler, Rusya'dan deniz yoluyla taşınan petrole tavan fiyat konusunda bir anlaşmaya vardılar" ifadesi kullanılan paylaşımda, kararın AB Resmi Gazetesi'nde yayımlanmasının ardından yürürlüğe gireceğine işaret edildi.

65-70 DOLAR TEKLİF EDİLİYORDU

G7 ve AB ülkeleri, Rus petrolüne tavan fiyat uygulanması için görüşmeler yapıyordu. G7, geçen hafta Rusya'dan deniz yoluyla taşınan petrole varil başına tavan fiyatının 65 ila 70 dolar olarak belirlenmesini teklif ederken AB içinde başta Polonya, Litvanya ve Estonya çok daha düşük seviyelerde tavan fiyat belirlenmesi için çalışmalar yürütüyor ve oybirliği gereken kararın alınmasını engelliyordu.

PETROL FİYATLARININ DAHA DÜŞÜK SEVİYELERDE TUTULMASI PLANLANIYOR

Rus petrol taşımacılığında önemli rol oynayan ve ciddi gelir sağlayan Yunanistan, Malta ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) ise tavan fiyatın daha yüksek seviyelerde belirlenmesini istiyordu. AB Komisyonu, üye ülkeler arasındaki müzakerelerde uzlaşı sağlamak üzere Rusya'dan deniz yoluyla taşınan petrolün variline 60 dolar tavan fiyat uygulanmasını teklif etmişti. Ayrıca, Rus petrolüne 60 dolar tavan fiyata ilave olarak yeni bir fiyat sınırlama mekanizması kurulması da söz konusu olacak. Mekanizma, Rus petrolüne tavan fiyatın dünya piyasası fiyatlarının yüzde 5 altında tutulmasını sağlayacak.

"RUSYA BU UYGULAMAYA KATILANLARA PETROL SATMAYACAK"

Rus petrolüne uygulanan tavan fiyat 2 ayda bir yeniden değerlendirecek. Tavan fiyat uygulamasının, AB'nin Rusya'dan deniz yoluyla ham petrol tedarikinin kesilmesine yönelik kararının devreye alınacağı 5 Aralık'ta yürürlüğe girmesi bekleniyor.

Rusya dünya petrol üretiminin yaklaşık yüzde 10'unu yapıyor. Öte yandan, Rus yetkililer, tavan fiyat uygulamasına katılan ülkelere petrol satmayacağını açıklamıştı. Bu karar ile AB ve Rusya arasında yeni bir gerilimin perdesi aralanmış oldu.

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SON DAKİKA: Rusya ve Batı arasında enerji krizi sürüyor! AB ülkeleri Kremlin petrolüne tavan fiyat uygulayacak - Son Dakika
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