ABD, MS 69 yılına ait 1 milyon dolarlık antik sikkeyi İsrail'e geri verdi - Son Dakika
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ABD, MS 69 yılına ait 1 milyon dolarlık antik sikkeyi İsrail'e geri verdi

14.09.2022 12:23

ABD'li yetkiler, İsrail devletine ait olan ve ABD'ye kaçırılan MS 69 yılına ait bir milyon dolar değerindeki gümüş sikkeyi, pazartesi günü gerçekleşen törenle İsrail'e iade etti.

New York'taki Manhattan Bölge Savcılığı tarafından yapılan açıklamada, MS 69 yılında basılan ve İsrail'deki arkeolojik kazılar sırasında yağmalanan 'gümüş sikkenin' pazartesi günü İsrail'e iade edildiğini duyurdu.

YAHUDİ İSYANCILAR TARAFINDAN BASILDI

Çeyrek Şekel (İsrail para birimi) olarak adlandırılan sikkenin, MS 69'da 'Büyük Yahudi İsyanı' sırasında Roma İmparatorluğu'na karşı savaşan Yahudi isyancılar tarafından basıldığı ve yıllar sonra Ella Vadisi'ndeki arkeolojik kazılar sırasında yağmalandığı belirtildi. 2002 yılında sikkenin İsrail'den kaçırıldığı keşfedilmiş, yıllar boyunca paranın izi sürülerek ABD'de paraya el konulmuştu.

ABD, 1 milyon dolarlık antik sikkeyi İsrail'e törenle iade etti

TÖRENLE İADE EDİLDİ

Manhattan Bölge Savcısı Alvin Bragg konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Büyük Yahudi İsyanı sırasında, MS 69'da basılan son derece nadir bir madeni para olan Çeyrek Şekeli İsrail'e iade ettik. Değeri 1 milyon dolardan fazla olan eser, İsrail'in Birleşmiş Milletler Büyükelçisi Gilad Erdan, İsrail Eski Eserler Kurumu Genel Müdürü Eli Ekozido, İsrail'in New York Başkonsolosu Assaf Zamir'in katıldığı bir törenle iade edildi" ifadelerini kullandı. Gümüş sikkenin, var olduğu bilinen dört sikkeden biri olduğu belirtildi.

ABD, 1 milyon dolarlık antik sikkeyi İsrail'e törenle iade etti
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Kaynak: DHA

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Son Dakika Dünya ABD, MS 69 yılına ait 1 milyon dolarlık antik sikkeyi İsrail'e geri verdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: ABD, MS 69 yılına ait 1 milyon dolarlık antik sikkeyi İsrail'e geri verdi - Son Dakika
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