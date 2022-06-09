ABD'nin Los Angeles şehrinde düzenlenen Amerika Ülkeleri Zirvesi protestolarla başladı. Zirveye katılmak için şehre gelen ABD Başkanı Joe Biden, konvoyunun geçişi sırasında kötü bir sürprizle karşılaştı.
Araçların geçişi sırasında elinde megafonla tepkisini dile getiren bir kadın, Amerikan polisinin sert müdahalesine maruz kaldı. Kameralarca kaydedilen görüntülerde hızla koşan polisin, konvoyun yanına yaklaşan göstericiyi yakalayarak yere düşürdüğü görülüyor.
Kadın protestocu polise direnmeye çalışırken, çevredekiler güvenlik görevlisinin tutumuna tepki gösterdi. Polisin göstericiyi tokatladığı da görülürken; diğer polisler, müdahaleye uğrayan kadının etrafında güvenlik çemberi oluşturdu. ABD polisi, yerde uzun süre şiddet uyguladığı kadın göstericiyi kelepçeleyerek gözaltına aldı.
Son Dakika › Dünya › ABD Başkanı Biden'ı megafonla protesto eden kadın polisin sert müdahalesiyle karşılaştı! - Son Dakika