ABD Başkanı Biden'ı megafonla protesto eden kadın polisin sert müdahalesiyle karşılaştı! - Son Dakika
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ABD Başkanı Biden'ı megafonla protesto eden kadın polisin sert müdahalesiyle karşılaştı!

09.06.2022 10:30

ABD'nin Los Angeles kentinde Başkan Joe Biden'ın konvoyunun geçişi esnada bir kadın elinde megafonla protesto yapmak istedi. Bu sırada polisin kadını yere yatırması ve sert tepkisi kameralara yansıdı.

ABD'nin Los Angeles şehrinde düzenlenen Amerika Ülkeleri Zirvesi protestolarla başladı. Zirveye katılmak için şehre gelen ABD Başkanı Joe Biden, konvoyunun geçişi sırasında kötü bir sürprizle karşılaştı.

KADIN GÖSTERİCİYE SERT MÜDAHALE

Araçların geçişi sırasında elinde megafonla tepkisini dile getiren bir kadın, Amerikan polisinin sert müdahalesine maruz kaldı. Kameralarca kaydedilen görüntülerde hızla koşan polisin, konvoyun yanına yaklaşan göstericiyi yakalayarak yere düşürdüğü görülüyor.

ABD Başkanı Biden'ı protesto eden kadına polisten sert müdahale

KELEPÇELEYİP GÖTÜRDÜLER

Kadın protestocu polise direnmeye çalışırken, çevredekiler güvenlik görevlisinin tutumuna tepki gösterdi. Polisin göstericiyi tokatladığı da görülürken; diğer polisler, müdahaleye uğrayan kadının etrafında güvenlik çemberi oluşturdu. ABD polisi, yerde uzun süre şiddet uyguladığı kadın göstericiyi kelepçeleyerek gözaltına aldı.

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