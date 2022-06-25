ABD Başkanı Joe Biden'den "kürtaj" tepkisi: Bizi tam anlamında 150 yıl geriye götürdü - Son Dakika
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ABD Başkanı Joe Biden'den "kürtaj" tepkisi: Bizi tam anlamında 150 yıl geriye götürdü

25.06.2022 00:41

ABD Başkanı Joe Biden, Yüksek Mahkeme'nin kürtajı anayasal hak olmaktan çıkaran kararına tepki göstererek, "Bugün Yüksek Mahkeme, Amerikan halkının anayasal hakkını elinden aldı. Ülkemiz ve mahkeme için üzücü bir gün." ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Joe Biden, Yüksek Mahkeme'nin ülke genelinde kürtaj hakkını anayasal olarak garanti altına alan 1973 tarihli "Roe-Wade kararını" iptal etmesinin ardından Beyaz Saray'da bir konuşma yaptı. Bu kararın ülke tarihi için "önemli bir an" olduğuna dikkati çeken Biden, "Bugün Yüksek Mahkeme, Amerikan halkının anayasal hakkını elinden aldı. Ülkemiz ve mahkeme için üzücü bir gün." ifadelerini kullandı.

"BU ÜLKENİN KADINLARININ HAYATI TEHDİT ALTINDA"

Biden, mahkemenin aldığı karar ile kadınların haklarının kısıtlanmadığını, tamamen elinden alınıldığını dile getirerek, "Şu anda Roe kararı artık yok. Açık konuşayım; bu ülkenin kadınlarının sağlığı ve hayatı artık tehdit altında." yorumunda bulundu.

BIDEN'DAN PROTESTOLARIN BARIŞÇIL KALMASI ÇAĞRISI

Kadınların haklarını korumak için elinden geleni yapacağını vurgulayan Biden, "Kürtajı yasaklayan eyalet yasaları bugün otomatikman yürürlüğe girmiş oldu. Milyonlarca kadının hayatını tehlikeye atıyorlar. Bir kadının sağlığını koruduğu için cezalandırılması çok kötü." dedi.

Biden, elindeki yetkilerin kısıtlı olduğuna işaret ederek, kürtajın federal bir hak olarak tanınması için Kongreye çağrıda bulundu.

Yüksek Mahkeme önünde devam eden protestolara da değinen Biden, "Bu konuyu ne kadar önemserseniz önemseyin, protestolarınız barışçıl olsun. Kimseyi korkutma yok. Şiddet asla kabul edilemez. Tehdit ya da gözdağı ifade özgürlüğü değildir. Şiddetin her türüne karşı durmalıyız." değerlendirmesini paylaştı.

YÜKSEK MAHKEME'DEN KÜRTAJ KARARI

ABD Yüksek Mahkemesi, bugün ülke genelinde kürtaj hakkını anayasal olarak garanti altına alan 1973 tarihli "Roe-Wade kararını" iptal etti. Karar ile kürtaj anayasal bir hak olmaktan çıkarken, bu konudaki kanunlar eyaletlerin kendi inisiyatiflerine bırakıldı.

KARAR MAYISTA BASINA SIZMIŞTI

ABD'li siyasi yayın kuruluşu "Politico" mayısta söz konusu kararı yayınlamış, Yüksek Mahkeme de haberin doğruluğunu teyit etmişti. Amerikan medyası, Yüksek Mahkemenin bu yönde açıklayacağı bir kararın ülkede deprem etkisi yaratacağına ve siyasi bölünmenin daha da artacağına vurgu yapmıştı.

YORUMLAR
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Biden: 'Mahkeme ve ülke için üzücü bir gün' Biden: 'Mahkeme ve ülke için üzücü bir gün' Eski ABD Başkan Yardımcısı Pence'ten tüm ülkede kürtajın yasaklanması çağrısı Eski ABD Başkan Yardımcısı Pence'ten tüm ülkede kürtajın yasaklanması çağrısı
Kaynak: AA

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Son Dakika Dünya ABD Başkanı Joe Biden'den 'kürtaj' tepkisi: Bizi tam anlamında 150 yıl geriye götürdü - Son Dakika

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SON DAKİKA: ABD Başkanı Joe Biden'den "kürtaj" tepkisi: Bizi tam anlamında 150 yıl geriye götürdü - Son Dakika
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