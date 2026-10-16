ABD Başkanı Trump, 13 askeri öldüren Hasan\'ın idamının canlı yayınını iptal etti

ABD Başkanı Donald Trump, Fort Hood Üssü'nde 13 askeri öldürmekten ölüm cezasına çarptırılan eski ordu psikiyatristi Nidal Hasan'ın kurşuna dizilerek infazının canlı yayınlanması planlarını iptal etti.Trump daha önce saldırganın ölümünün yayınlanmasını onayladığını söylemişti.Başkan Yardımcısı JD Vance ise yayınlanması halinde bunu izlemeyeceğini belirtmişti.Trump'ın canlı yayını iptal etme kararı, ABD'de ve dünya genelinde yoğun tepkilerin ardından geldi. 15 Ekim'de konuşan Trump, "Bence idamın canlı yayınlanması, dünyanın Amerika'nın Hasan gibi teröristler ve alçaklarla nasıl başa çıktığını görmesi açısından güçlü bir caydırıcı olabilirdi" dedi."Planlandığı gibi kurşuna dizilerek idam edilecek ama canlı yayınlanmayacak" diye ekledi. Hasan, 2009'da Teksas'taki bir askeri üste silahsız 13 ABD askerini öldürmüş, 32'sini de yaralamıştı. Kurşuna dizilerek idam edilmesi, 60 yıldan fazla bir süredir gerçekleşen orduda idam olacak.Trump, kurbanların ailelerinin ise isterlerse idamı bizzat izleyebileceklerini söyledi. Donald Trump "ADALETİ görmeye hak kazanıyorlar!" dedi.Pentagon'un geçen hafta Hasan'ı 3 Aralık 2026'da kurşuna dizerek idam edeceğini ve olayı canlı yayınlayacağını açıklamasının ardından, insan hakları grupları ve birçok kesimden yoğun eleştiriler geldi. Birleşmiş Milletler "iğrenç" diye nitelendirdi. Geçtiğimiz yıl 17 ülkede 2700'den fazla idam gerçekleşirken, bunlardan sadece ikisi idamları halka açık bir şekilde gerçekleştirdi. Uluslararası Af Örgütü'ne göre, 2025 yılında İran'da 11, Afganistan'da ise altı halka açık idamın gerçekleştirildiği biliniyor.ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, Hasan'ın infazının internet üzerinden yayınlanması kararını savundu "İnsanların bu tür şeylerin ciddi sonuçları olduğunu anlamaları gerekiyor" dedi.Ancak eleştiriler artınca Trump, canlı yayın planını "kesinlikle" onayladığını, ancak Pentagon'un bu konuda hala "karar verme aşamasında" olduğunu söyledi.Trump "Nasıl öleceği umurumda değil, yeter ki ölsün, bence idam cezası onun için çok uygun bir ölüm şekli" dedi. Hasan'ın avukatı John Galligan, BBC'ye, Trump'ın idamının canlı yayınını iptal etme kararının "hiç de sürpriz olmadığını" söyledi.Galligan, "Hegseth'in infazı canlı yayınlama kararı ve açıklaması baştan beri aptalcaydı ve ordunun kendi yönetmeliğini ihlal etti" dedi.Hasan'ın göğsünden aşağısının felçli olduğu, Trump'ın ise canlı yayın planını onayladığı sırada bunu "bilmediği" iddia edildi. Galligan, "Hasar zaten oluştu. Ordu şimdi sadece bu karmaşayı temizlemeye çalışıyor" dedi. "Hasan'ın Trump'ın canlı yayın kararından vazgeçmesini bilip bilmediğinin henüz belli olmadığını da sözlerine ekledi.Hasan, saldırıda görev yapacak askerlerin sağlık kontrolleri ve aşılar için beklediği kalabalık sağlık tesisinde ateş açtı.

Daha sonra mahkemede silahlı saldırgan olduğunu itiraf etti ve özür diledi. 2013'teki yargılamasında, Afganistan'daki Müslümanları ve Taliban'ı ABD ordusundan koruduğuna inandığını söyledi.5 Kasım 2009'daki olay, bir Amerikan askeri üssüne yönelik bugüne kadarki en ölümcül muharebe dışı saldırı oldu.ABD askeri hukuku, askeri infazın ABD başkanı tarafından onaylanmasını şart koşuyor. Ayrıca, daha üst bir mahkemenin kararı inceleyip yasal olup olmadığına dair nihai bir karar verdiği temyiz incelemesi de gerekiyor.Orijinali İngilizce olan bu makalenin çevirisinde yapay zekadan yararlandık. Yayınlanmadan önce çeviriyi bir BBC gazetecisi kontrol etti. .