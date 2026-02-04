ABD Başkanı Trump: Hamaney şu anda çok endişelenmeli - Son Dakika
ABD Başkanı Trump: Hamaney şu anda çok endişelenmeli

ABD Başkanı Trump: Hamaney şu anda çok endişelenmeli
04.02.2026 22:15  Güncelleme: 22:27
ABD ile Washington arasındaki nükleer müzakereler başlamadan masa dağılırken, Trump'tan, "Savaş ilanı" gibi açıklama geldi. ABD Başkanı Trump, "İran'ın dini lideri Hamaney şu anda çok endişelenmeli. İran'daki protestocuları destekliyoruz. Şu an İran bir kaos halinde. İran'ın nükleer kabiliyetlerini yok etmeseydik Orta Doğu'da barışı sağlayamazdık" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump yaptığı açıklamada, "İran'ın dini lideri Hamaney şu anda çok endişelenmeli. İran'daki protestocuları destekliyoruz. Şu an İran bir kaos halinde. İran'ın nükleer kabiliyetlerini yok etmeseydik Orta Doğu'da barışı sağlayamazdık." ifadelerini kullandı.

TRUMP'TAN HAMANEY'E: ÇOK ENDİŞELENMELİ

ABD ile İran arasındaki savaşın başlaması an meselesi. İran'ın nükleer müzakereler için sunduğu şartları kabul etmeyen ABD'de Trump'tan tehdit dolu açıklama geldi. Ali Hamaney'i hedef alan Trump, "İran'ın dini lideri Hamaney şu anda çok endişelenmeli." dedi.

"PROTESTOCULARI DESTEKLİYORUZ, İRAN KAOS HALİNDE"

Trump, "İran'daki protestocuları destekliyoruz. Şu an İran bir kaos halinde. İran'ın nükleer kabiliyetlerini yok etmeseydik Orta Doğu'da barışı sağlayamazdık." ifadelerini kullandı.

"NÜKLEER PROGRAMA YENİDEN BAŞLARLARSA SAVAŞ UÇAKLARINI YOLLARIM"

Trump, İran nükleer programıyla ilgili de tehditler savurdu. Trump, "İran'ın nükleer programını yeniden başlatmaya çalıştığını duyuyorum. Bunu yaparlarsa savaş uçaklarını geri yollarım ve bu işi yeniden bitiririz" diye konuştu.

İRAN ORDUSU, ALARM SEVİYESİNİ EN YÜKSEĞE ÇIKARDI

ABD'nin İran'a operasyon ihtimalini güçlendirecek bir gelişme daha yaşandı. İran ordusunun tüm kademeleri maksimum alarma geçti.

ABD, İRAN'IN İKİ ŞARTINI KABUL ETMEDİ

Axios haber platformuna konuşan iki ABD'li yetkiliye göre, Washington yönetimi, İran'ın görüşmelerin İstanbul yerine Umman'da ve yalnızca ikili formatta yapılması yönündeki talebini geri çevirdi.

ABD'li yetkili, "Kendilerine (İran) 'ya bu şartlarla ya da hiç' dedik, onlar da 'o zaman hiç' yanıtını verdi." dedi.

"ANLAŞAMAZSAK BAŞKA SEÇENEKLERE YÖNELECEĞİZ"

İran'ın daha önce mutabık kalınan formata dönmeye hazır olması halinde ABD'nin bu hafta ya da gelecek hafta görüşmeye hazır olduğunu belirten yetkili, "Hızlı şekilde gerçek bir anlaşmaya varmak istiyoruz, aksi takdirde insanlar başka seçeneklere yönelecektir." ifadelerini kullandı.

ABD medyasına yansıyan haberlerde, ABD ile İran arasında nükleer görüşmelerin, 6 Şubat'ta Umman'da yapılmasının planlandığı iddia edilmişti.

ABD Başkanı Trump: Hamaney şu anda çok endişelenmeli

"BALİSTİK FÜZE KONUSU DA GÖRÜŞMELERDE ELE ALINMALI"

Öte yandan görüşme yerinin hala netleşmediğini, Türkiye'de yapılmasına onay verdikten sonra İran'ın kabul etmediğine dikkat çeken ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, "balistik füze" şartı da koştu. Rubio, "Türkiye'de görüşeceğiz zannettik, hala çalışıyoruz. İran ile yapılacak görüşmelerin anlamlı olması için, balistik füze konusu da ele alınmalı" dedi.

İRAN, GÖRÜŞMELERİ NÜKLEER KONULARLA SINIRLAMAK İSTİYOR

Axios haber platformunun ismini açıklamak istemeyen 2 yetkiliye dayandırdığı haberinde, İran'ın ABD ile yürütülecek müzakerelerin formatında ve mekanında değişiklik talep ettiği belirtildi.

Haberde, İran'ın talebi üzerine 6 Şubat Cuma günü taraflar arasında İstanbul'da yapılacağı iddia edilen görüşmelerin Umman'a taşındığı, ABD'nin de bu talebi kabul ettiği öne sürüldü.

"İstanbul'daki görüşmelere birçok Arap ve Müslüman ülkenin gözlemci olarak katılmasının planlandığına" işaret edilen haberde, İran'ın ise müzakerelerin yalnızca ABD ile ikili formatta yürütülmesini istediği iddia edildi.

Haberde, Tahran yönetiminin söz konusu talebinin nedeninin, "görüşmeleri yalnızca nükleer konularla sınırlandırmak istemesi ve bölgedeki diğer ülkeler için öncelik taşıyan füze programı ile vekil gruplar gibi başlıkları gündeme getirmekten kaçınması" olduğu ifade edildi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile olası bir nükleer anlaşmayı görüşmek üzere 6 Şubat'ta Türkiye'de bir araya geleceği iddia edilmişti.

HAZİRAN 2025'TEN SONRA İLK GÖRÜŞME

Bu, İran ile İsrail arasında Haziran 2025'te meydana gelen ve 12 gün süren çatışmaların ardından ABD'li ve İranlı yetkililer arasındaki ilk görüşme olacak.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, İran'daki devrimin 47. yıl dönümü münasebetiyle başkent Tahran'da devrim lideri Ayetullah Humeyni'nin türbesinde yaptığı konuşmada, İran'ın diplomasiye hazır olduğunu belirterek, "Ancak diplomasi, baskı, yıldırma ve güç kullanımıyla bağdaşmaz. Sonuçlarının yakında ortaya çıkmasını umuyoruz." demişti.

İRAN'DAKİ GÖSTERİLER

İran'da 28 Aralık 2025'te yerel para biriminin döviz karşısında hızla değer kaybetmesi ve ekonomik sıkıntıların derinleşmesi nedeniyle Tahran Büyük Çarşı'da esnafın öncülüğünde başlayan gösteriler ülke geneline yayılmıştı.

Başkent Tahran'da 8 Ocak'ta şiddetlenen protestolar sırasında çıkan olaylar sonucu ülke yönetimi internet erişimini engellemişti.

İran Şehit ve Gaziler Vakfı, Adli Tıp Kurumuna dayandırdığı 21 Ocak'taki açıklamasında, gösterilerde; güvenlik güçleri ve siviller dahil 3 bin 117 kişinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

Bu kişilerden 2 bin 427'sinin "silahlı terör grupları" tarafından öldürülen güvenlik güçleri ile sivil vatandaşlar olduğu ifade edilirken 690 kişi hakkında ise bilgi verilmemişti.

İran'da gösteriler son bulmuş olsa da ABD'nin Virginia eyaleti merkezli HRANA, daha fazla vakayı doğruladığını öne sürerek ölü ve gözaltı sayılarını güncellemeye devam ediyor.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • aykut aykut:
    arkadaş saatiniz saatinizi tutmuyo bi herşey yolunda anlaşacaklar haberi yappıyosunuz yarım saat geçmiyo yok tramp şöyle dedi böyle dedi diyosunuz 2 0 Yanıtla
  • zeki69 zeki69:
    nükleer mi petrolmü 1 0 Yanıtla
  • VillaUmut VillaUmut:
    %5 aylık enflasyon geldi bunlar hala şeytanların savaşında. Bu haberi yapana da okuyana da bütün geleceğimize giren giriyorken nasıl rahat uyuyorsunuz la siz? 0 0 Yanıtla
  • Aka Hanse Aka Hanse:
    zırtapoz turp.. ?? 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
