ABD, Beyrut\'taki UNIFIL Saldırısını Kınadı

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ABD'nin, Beyrut'taki Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL) birliklerine yönelik saldırıyı kınadığı ifade edildi.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Hizbullah destekçisi bir grubun Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta UNIFIL konvoyuna yönelik gerçekleştirdiği saldırıyı kınadı. Açıklamada, "Lübnan Silahlı Kuvvetleri'nin daha fazla şiddeti önlemek için verdiği hızlı tepkiyi ve Lübnan hükümetinin bireyleri eylemlerinden sorumlu tutmak için gerekli tüm önlemleri alma taahhüdünü memnuniyetle karşılıyoruz. Olaydan etkilenen herkese acil şifalar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.