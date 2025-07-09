ABD Büyükelçisi Şam\'da!

ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack ile beraberindeki heyet, Şam'a gerçekleştirdikleri ziyarette Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile görüştü.

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, başkent Şam'daki Halk Sarayı'nda, ABD Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Barrack ile beraberindeki heyetle bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmeye, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani de katıldı.