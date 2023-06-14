ABD'de 28 yıl hapis yatan adamın masum olduğu ortaya çıktı - Son Dakika
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ABD'de 28 yıl hapis yatan adamın masum olduğu ortaya çıktı

ABD'de 28 yıl hapis yatan adamın masum olduğu ortaya çıktı

14.06.2023 15:05

ABD'nin Connecticut eyaletinde 1994'te bir bebeği öldürdüğü ve anneannesinin felç olmasına sebebiyet verdiği gerekçesiyle 28 yıl hapis yatan Adam Carmon'ın davası düşürüldü. Yüksek Mahkeme Yargıcı Jon Alander, polisin hatalı adımları sebebiyle Carmon'ın haksız yere mahkum edildiğini belirterek, davanın düşürülmesine karar verdi. Carmon, suçsuzluğunu ispatladığı için mutlu olduğunu ancak adının lekelendiğini ve hayatının geri kalanında bununla yaşamak zorunda kalacağını söyledi.

ABD'nin Connecticut eyaletinde, 1994'te bir bebeği öldürdüğü ve anneannesinin felç olmasına sebebiyet verdiği gerekçesiyle 28 yıl hapis yatan ve Kasım 2022'de masum olduğu ortaya çıkan Adam Carmon'ın davasının düşürülmesine karar verildi.

HAKSIZ YERE MAHKUM EDİLMİŞ

Connecticut eyaleti Yüksek Mahkeme Yargıcı Jon Alander, polisin, soruşturmayı yanlış takip ettiğini ve hatalı adımları sebebiyle Carmon'ın haksız yere mahkum edildiğini belirterek, davanın düşürülmesini kararlaştırdı. Carmon, The Associated Press'e verdiği demeçte, "Sonunda suçsuzluğumu ispatlamış hissediyorum. Bugün olanlar malumun ilamı oldu. 1994'te bir çocuğun öldürülmesiyle hiçbir ilgim yok." dedi.

ANNE HALA KATİL OLDUĞUNA İNANIYOR

Bu süreçte adının lekelendiğini dile getiren 51 yaşındaki Carmon, hayatının geri kalanında bununla yaşamak zorunda olduğunu söyledi. Olayda hayatını kaybeden Danielle adlı bebeğin annesi Shirley Troutman ise davanın düşürülmesinden dolayı üzüntü duyduğunu ve hala Carmon'ın katil olduğuna inandığını belirtti.

Carmon'ın avukatı Doug Lieb ise yaptığı açıklamada, müvekkilinin, işlemediği bir suç yüzünden anayasal haklarının ihlal edildiğini ve bu sebeple eyalete tazminat davası açacaklarını söylemişti.

ARALIK 2022'DE TAHLİYE EDİLMİŞTİ

Connecticut eyaleti Yüksek Mahkeme Yargıcı Alander, 30 Kasım 2022'de, Carmon'ın mahkumiyet kararını bozmuş ve savcıların kanıtları polisten sakladığını vurgulamıştı.

Kararın ardından Carmon, Aralık 2022'de tahliye edilmişti.

Kaynak: AA
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Amerika Birleşik Devletleri, Connecticut, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya ABD'de 28 yıl hapis yatan adamın masum olduğu ortaya çıktı - Son Dakika


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