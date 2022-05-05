ABD'de gündem olan düğün! Gelin, damada tasma takıp dolaştırdı - Son Dakika

Amerika'nın Tennessee eyaletinde dünyaevine giren Trizzy Tra ve Markenzie Alexander çiftinin 'Sahibe ve köle' konseptli düğünü dünya genelinde büyük yankı uyandırdı. Trizzy Tra elinde ip, damat Markenzie Alexander de boynundaki tasma ile düğün salonuna girdi.

DAVETLİLER DUMUR OLDU

Damat, köpek gibi hareket sergilerken bu anlara tanık olan davetliler ise hayatlarının en büyük şaşkınlıklarını yaşadı. Davetliler uzun süre neler olduğunu anlamazken, gelin ve damat sahnede garip hareketlerde bulunmaya devam etti.

BÜYÜK TEPKİ VAR

Düğün videosunun sosyal medyada yayılması üzerine büyük infial meydana geldi. Bazı sosyal medya kullanıcıları gelini ırkçılıkla suçlarken, bazı sosyal medya kullanıcıları da yapılanların ahlaka aykırı olduğunu söyledi.