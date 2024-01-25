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ABD'de tedavi edilmeyen bir mahkum, hapishanedeki hücresinde hayatını kaybetti - Son Dakika
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ABD'de tedavi edilmeyen bir mahkum, hapishanedeki hücresinde hayatını kaybetti

ABD'deki bir hapishanede midesinden rahatsızlanan ve gardiyanlara, kendisini doktora götürmelerini talep eden mahkum, hücresine geri götürüldükten birkaç saat sonra yaşamını yitirdi. Mahkumun ailesi ise hapishane yönetimine dava açtı.

25.01.2024 - 14:59,
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ABD'nin Minnesota eyaletindeki bir hapishanede rahatsızlanan ve gardiyanlara, kendisini doktora götürmeleri için adeta yalvaran bir mahkum, hücresinde hayatını kaybetti.

41 yaşındaki mahkum Lucas Bellamy, hücresinde rahatsızlandıktan sonra gardiyanlardan yardım istedi. Gardiyanlar, Bellamy'yi revire götürüp ağrı kesici iğne yaptı.

ABD'de hasta olan mahkum gardiyanlara kendisini doktor götürmeleri için yalvardı. Mahkum hücresine geri konulduktan sonra bir kaç saat sonra öldü

Durumunun daha da ciddi olduğunu öne süren ve yerde kıvranmaya başlayan Bellamy, gardiyanlardan kendisini doktora götürmesini talep etti. Bellamy'nin talebine ret yanıtı veren gardiyanlar, mahkumu hücresine geri götürdü.

Mahkum Bellamy'nin hayati bir mide problemi yaşadığı ve hücresine geri götürüldükten sonra 1-2 saat için öldüğü ortaya çıktı.

ABD'de hasta olan mahkum gardiyanlara kendisini doktor götürmeleri için yalvardı. Mahkum hücresine geri konulduktan sonra bir kaç saat sonra öldü
Lucas Bellamy

Hapishanede hayatını kaybeden mahkum Bellamy'nin ailesi ise, hapishane yönetimine dava açtı.

ABD\'de tedavi edilmeyen bir mahkum, hapishanedeki hücresinde hayatını kaybetti
Abdullah Teymur
Sondakika.com - Dünya
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Amerika Birleşik Devletleri, İnsan Hakları, Hukuk, 3.Sayfa, Dünya, Son Dakika

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