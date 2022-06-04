ABD'de hayvanat bahçesi bakıcısı tarafından kurt adam olduğu iddia edilen bir yaratığın fotoğraflarının çekilmesi tedirgin etti

Dünya genelinde varlığına inanılan yaratıklardan biri de kurt adam. Çizgi filmlere hata milyon liralık yapımlara dahi konu olan kurt adamın var olup olmadığı ise muallakta kalan bir konu.

ABD'DEN DİKKAT ÇEKEN BİR GÖRÜNTÜ GELDİ

Kurt adam efsanesi zaman zaman kendisini hatırlatırken, Amerika Birleşik Devletleri'nden son gelen görüntü, herkesin kafasını karıştırdı. Teksas'taki bir hayvanat bahçesi güvenliği tarafından kaydedilen fotoğraftaki yaratığın kurt adama benzediği görülüyor.

KURT ADAM TARTIŞMA YARATTI

Kurt adam olduğu iddia edilen canlının bu görüntüsünün sosyal medya platformu Reddit'te paylaşılmasının ardından konuyla ilgili tartışmalar da patlak verdi. Bazı kullanıcılar kurt adam efsanesine destek verirken, bazı kullanıcılar da görüntülerdeki bir insan olduğunu fakat kostüm giydiğini savundu.

İşte tartışma yaratan o görüntü: