ABD'de Hilary Tropikal Fırtınası Nedeniyle Yolcu Uçağı Sert İniş Yaptı - Son Dakika

ABD'de Hilary Tropikal Fırtınası Nedeniyle Yolcu Uçağı Sert İniş Yaptı

ABD\'de Hilary Tropikal Fırtınası Nedeniyle Yolcu Uçağı Sert İniş Yaptı
Son Güncelleme: 21.08.2023 23:31

ABD'de etkili olan Hilary Tropikal Fırtınası nedeniyle Alaska Airlines'a ait yolcu uçağı, California eyaletinde bulunan John Wayne Havaalanı'na sert iniş yaptı. Uçakta ağır hasar meydana gelirken, yolcular ekipler tarafından tahliye edildi. Kazada ölen ya da yaralanan olmadığı açıklandı.

ABD'de etkili olan Hilary Tropikal Fırtınası nedeniyle John Wayne Havaalanı'na sert iniş yapan yolcu uçağı ağır hasar aldı.

ABD'de etkili olan Hilary Tropikal Fırtınası nedeniyle Alaska Airlines'a ait yolcu uçağı, California eyaletinde bulunan John Wayne Havaalanı'na sert iniş yaptı. Uçakta ağır hasar meydana gelirken, yolcular ekipler tarafından tahliye edildi. Kazada ölen ya da yaralanan olmadığı açıklandı.

Yolcular tarafından kaydedilen görüntülerde, uçağın piste iniş yaptığı sırada motorlarından birinin piste sürttüğü ve kıvılcımlar çıkardığı görüldü. - CALİFORNİA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Dünya ABD'de Hilary Tropikal Fırtınası Nedeniyle Yolcu Uçağı Sert İniş Yaptı - Son Dakika


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SON DAKİKA: ABD'de Hilary Tropikal Fırtınası Nedeniyle Yolcu Uçağı Sert İniş Yaptı - Son Dakika
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