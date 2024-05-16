ABD'de Kardeşler 25 Milyon Dolar Değerinde Kripto Para Çalmakla Suçlanıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Dünya
BBC

ABD'de Kardeşler 25 Milyon Dolar Değerinde Kripto Para Çalmakla Suçlanıyor

ABD\'de Kardeşler 25 Milyon Dolar Değerinde Kripto Para Çalmakla Suçlanıyor

ABD'de 20'li yaşlarındaki iki kardeş, 12 saniye kadar kısa bir sürede 25 milyon dolar değerinde kripto para çalmakla suçlanıyor. Tutuklanan kardeşlerin, MIT'de edindikleri özel becerileri kullanarak Ethereum'un para transferleri işlemlerini sömürdükleri belirtiliyor. Savcılar bu olayın türünün şu ana kadarki ilk örnek olduğunu belirtiyor.

16.05.2024 04:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Amerika Birleşik Devletleri'nde 20'li yaşlarındaki iki kardeş, 12 saniye kadar kısa bir sürede 25 milyon dolar değerinde kripto para çalmakla suçlanıyor.

24 yaşındaki Anton Peraire-Bueno ve 28 yaşındaki James Peraire-Bueno elektronik dolandırıcılık ve kara para aklama suçlamalarıyla tutuklandı.

ABD Adalet Bakanlığı, Nisan 2023'te yapılan soygunun "türünün şu ana kadarki ilk örneği" olduğunu belirtti.

Savcı vekili Lisa Monaco "Peraire-Bueno kardeşler çok ileri derece, sofistike bir teknoloji kullanarak aylarca üzerine çalıştıkları planı saniyeler içinde uygulayarak 25 milyon dolar değerinde Ethereum çaldı" dedi.

Kardeşlerin ABD'nin en prestijli üniversitelerinden olan Massachusetts Institute of Technology'de (MIT) eğitim görmüş oldukları ve üniversite eğitiminde edindikleri "özel becerileri" de kullanarak Ethereum'un para transferleri işlemlerini doğrulama sürecini sömürdükleri belirtiliyor.

Yerel basın kardeşlerin MIT'de matematik ve bilgisayar mühendisliği okuduğunu yazdı.

Başsavcı Damian Williams, "Sanıkların planı blok zincir sisteminin sağlamlığı hakkında soru işaretleri doğurdu" dedi.

Bitcoin ve Ethereum gibi dijital para birimleri, blok zincir teknolojisiyle dağıtılıyor ve bu sistemi idare eden merkezi bir otorite bulunmuyor. Ethereum, Bitcoin'den sonra gelen en popüler kripto para birimi olarak kabul ediliyor.

Tutuklanan kardeşlerin, bekleyen özel transfer işlemlerine hileli yollardan erişim sağlayarak Ethereum yatırımcılarının kripto paralarını ele geçirdikleri iddia ediliyor.

Müfettişler suç olayını "the Exploit" ('sömürü' ve aynı zamanda 'üstün başarı' anlamına geliyor) diye adlandırıyor.

Ethereum temsilcilerinin kendilerine ulaşmasının ardından kardeşlerin çaldıkları parayı geri vermeyi reddettikleri ve kara para aklama yoluna gittikleri de belirtildi.

Savcılar bu kadar "değişik" bir dolandırıcılık biçiminin ilk kez bir suç davasının konusu olduğuna dikkat çekiyor.

Kardeşler mahkeme tarafından suçlu bulunursa 20'şer yıldan fazla hapis cezası alabilir.

Kaynak: BBC

Amerika Birleşik Devletleri, Kripto Para, Dolandırıcılık, Suç, Teknoloji, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya ABD'de Kardeşler 25 Milyon Dolar Değerinde Kripto Para Çalmakla Suçlanıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

BBC

10:19 “Oy verir misiniz“ diye soruldu Ağıralioğlu’nu parti kurmaktan vazgeçirecek anket "Oy verir misiniz?" diye soruldu! Ağıralioğlu'nu parti kurmaktan vazgeçirecek anket
10:09 Emniyeti sarsan sorular Ev hapsindeki gizli tanık M7 nasıl yurt dışına kaçtı Emniyeti sarsan sorular! Ev hapsindeki gizli tanık M7 nasıl yurt dışına kaçtı?
08:56 Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Yanlış aday yüzünden kaybettik“ diyerek 2 ili işaret etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yanlış aday yüzünden kaybettik" diyerek 2 ili işaret etti
07:57 AK Parti grubunda gergin anlar Soylu soru soran muhabirin cep telefonuna müdahale etti AK Parti grubunda gergin anlar! Soylu soru soran muhabirin cep telefonuna müdahale etti
07:18 Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında 3 sivil ile 1 komiser daha gözaltına alındı Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında 3 sivil ile 1 komiser daha gözaltına alındı
11:00 ABD’de satılık köy Tamamı için 213 milyon lira talep ediliyor ABD'de satılık köy! Tamamı için 213 milyon lira talep ediliyor
10:52 Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin iddia oranları belli oldu Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin iddia oranları belli oldu
10:46 DolarTL 32,22 seviyesinden işlem görüyor Dolar/TL 32,22 seviyesinden işlem görüyor
10:10 Bomba iddia Kerem Aktürkoğlu Beşiktaş’a transfer oluyor Bomba iddia! Kerem Aktürkoğlu Beşiktaş'a transfer oluyor
10:01 Polisten uyuşturucu isterken yakayı ele veren Kızılcık Şerbeti’nin Nilay’ından ilk paylaşım Polisten uyuşturucu isterken yakayı ele veren Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ından ilk paylaşım
10:01 Beşiktaş’ta yeni teknik direktör kim olacak İşte ağır basan isim Beşiktaş'ta yeni teknik direktör kim olacak? İşte ağır basan isim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.05.2024 11:12:08. #1.11#
SON DAKİKA: ABD'de Kardeşler 25 Milyon Dolar Değerinde Kripto Para Çalmakla Suçlanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement