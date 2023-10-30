 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
ABD'de Müslüman Çocuğa Yapılan Saldırıda Zanlı Suçunu Kabul Etmedi - Son Dakika

ABD'de Müslüman Çocuğa Yapılan Saldırıda Zanlı Suçunu Kabul Etmedi

Son Güncelleme: 30.10.2023 21:19

ABD'nin Illinois eyaletinde, Müslüman oldukları gerekçesiyle 6 yaşındaki Müslüman bir çocuğu 26 bıçak darbesiyle öldüren ve annesini ağır yaralayan zanlı suçunu kabul etmedi. Zanlı, çıkarıldığı mahkemede suçsuz olduğunu iddia etti. ABD Adalet Bakanı Merrick B. Garland, olay için federal nefret suçları soruşturması başlattıklarını belirtmişti.

NEW ABD'nin Illinois eyaletinde, Müslüman oldukları gerekçesiyle 6 yaşındaki Müslüman bir çocuğu 26 bıçak darbesiyle öldüren ve annesini ağır yaralayan zanlı suçunu kabul etmedi.

Chicago kentinde bıçaklanarak öldürülen Filistin kökenli Wadea Al-Fayoume'un zanlısı 71 yaşındaki Joseph M. Czuba, çıkarıldığı mahkemede suçsuz olduğunu iddia etti.

Mahkeme salonuna hapishane üniforması içinde getirilen Czuba'nın avukatı George Lenard, Will İlçe Mahkemesindeki duruşmada müvekkilinin "suçsuz" olduğunu ileri sürdü.

Fayoume'un babası ve bazı akrabalarının da katıldığı duruşmada, Yargıç David Carlson, zanlı Czuba'nın 8 Ocak'ta yapılacak duruşmaya kadar tutuklu kalmasına hükmetti.

14 Ekim'de Filistin asıllı çocuk ve annesine saldırmasının ardından gözaltına alınan Czuba, birinci derece cinayet, birinci derece cinayete teşebbüs, iki nefret suçu ve ölümcül silahla ağırlaştırılmış darpla suçlanmıştı.

ABD Adalet Bakanı Merrick B. Garland, 16 Ekim'de, söz konusu olay için federal nefret suçları soruşturması başlattıklarını belirtmişti.

6 yaşındaki Filistinli çocuğun öldürülmesi

Chicago'nun güneybatısındaki Plainfield yerleşkesinde, ev sahibi 71 yaşındaki Joseph M. Czuba, 32 yaşındaki Filistinli anne Hanaan Shahin ile 6 yaşındaki oğlu Wadea Al-Fayoume'ye evlerinde bıçakla saldırmıştı.

Will İlçesi Şerif Ofisinden yapılan açıklamada, çocuğu 26 defa bıçaklayan Czuba'nın motivasyonunun "çocuğun ve annesinin Müslüman kimliği ve İsrail-Filistin çatışması" olduğu iddia edilmişti.

Wadea, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirirken, annesinin durumunun ise ağır olduğu açıklanmıştı.

ABD Başkanı Joe Biden da yaptığı yazılı açıklamada, Chicago'da 6 yaşındaki Müslüman çocuğun öldürülmesi ve annesinin yaralanması haberi karşısında şoke olduğunu belirtmiş, "Bu tür korkunç nefretin Amerika'da yeri yok. Temel değerlerimize karşı çıkıyor." ifadelerini kullanmıştı.

Biden, Amerikalıların bir araya gelerek İslamofobi ve her türlü nefrete karşı çıkması gerektiğinin altını çizerek, başta 6 yaşında öldürülen çocuğun ailesi olmak üzere tüm Filistin, Arap ve Müslüman Amerikan toplumuna taziyelerini aktarmıştı.

Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Filistin, Illinois, Suç, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya ABD'de Müslüman Çocuğa Yapılan Saldırıda Zanlı Suçunu Kabul Etmedi - Son Dakika


Son Dakika
21:53 Son Dakika: Kara Kartal derin bir nefes aldı! Beşiktaş, Süper Lig'in 10. haftasında Gaziantep FK'yı 2-0 yendi
21:29 Netanyahu, ateşkes çağrılarını reddetti
21:22 Ne isimleri geride bıraktı! İşte Kim Min-Jae'nin Ballon d'Or sıralaması
20:52 Eski İsrailli subaydan dehşete düşüren sözler: Gazze'de sivil nüfus yok
20:33 Beşiktaş'a şok! Ghezzal, 20. dakikada sakatlanıp oyundan çıktı
20:31 İsrail, Gazze Şeridi'nde esir alınan kadın askeri kurtardı
20:11 Bodrum'da sahilde kimliği belirsiz kadın cesedi bulundu
19:41 Kahramanmaraş'ta 4,2 büyüklüğünde deprem
19:17 Gazze'deki Türk-Filistin Dostluk Hastanesi bombalandı
19:14 Resmen öne çekildi! İşte Beşiktaş'ın yeni seçim tarihi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.10.2023 22:37:05. #1.12#
SON DAKİKA: ABD'de Müslüman Çocuğa Yapılan Saldırıda Zanlı Suçunu Kabul Etmedi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement