ABD'de Müslüman Çocuğa Yapılan Saldırıda Zanlı Suçunu Kabul Etmedi

NEW ABD'nin Illinois eyaletinde, Müslüman oldukları gerekçesiyle 6 yaşındaki Müslüman bir çocuğu 26 bıçak darbesiyle öldüren ve annesini ağır yaralayan zanlı suçunu kabul etmedi.

Chicago kentinde bıçaklanarak öldürülen Filistin kökenli Wadea Al-Fayoume'un zanlısı 71 yaşındaki Joseph M. Czuba, çıkarıldığı mahkemede suçsuz olduğunu iddia etti.

Mahkeme salonuna hapishane üniforması içinde getirilen Czuba'nın avukatı George Lenard, Will İlçe Mahkemesindeki duruşmada müvekkilinin "suçsuz" olduğunu ileri sürdü.

Fayoume'un babası ve bazı akrabalarının da katıldığı duruşmada, Yargıç David Carlson, zanlı Czuba'nın 8 Ocak'ta yapılacak duruşmaya kadar tutuklu kalmasına hükmetti.

14 Ekim'de Filistin asıllı çocuk ve annesine saldırmasının ardından gözaltına alınan Czuba, birinci derece cinayet, birinci derece cinayete teşebbüs, iki nefret suçu ve ölümcül silahla ağırlaştırılmış darpla suçlanmıştı.

ABD Adalet Bakanı Merrick B. Garland, 16 Ekim'de, söz konusu olay için federal nefret suçları soruşturması başlattıklarını belirtmişti.

6 yaşındaki Filistinli çocuğun öldürülmesi

Chicago'nun güneybatısındaki Plainfield yerleşkesinde, ev sahibi 71 yaşındaki Joseph M. Czuba, 32 yaşındaki Filistinli anne Hanaan Shahin ile 6 yaşındaki oğlu Wadea Al-Fayoume'ye evlerinde bıçakla saldırmıştı.

Will İlçesi Şerif Ofisinden yapılan açıklamada, çocuğu 26 defa bıçaklayan Czuba'nın motivasyonunun "çocuğun ve annesinin Müslüman kimliği ve İsrail-Filistin çatışması" olduğu iddia edilmişti.

Wadea, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirirken, annesinin durumunun ise ağır olduğu açıklanmıştı.

ABD Başkanı Joe Biden da yaptığı yazılı açıklamada, Chicago'da 6 yaşındaki Müslüman çocuğun öldürülmesi ve annesinin yaralanması haberi karşısında şoke olduğunu belirtmiş, "Bu tür korkunç nefretin Amerika'da yeri yok. Temel değerlerimize karşı çıkıyor." ifadelerini kullanmıştı.

Biden, Amerikalıların bir araya gelerek İslamofobi ve her türlü nefrete karşı çıkması gerektiğinin altını çizerek, başta 6 yaşında öldürülen çocuğun ailesi olmak üzere tüm Filistin, Arap ve Müslüman Amerikan toplumuna taziyelerini aktarmıştı.