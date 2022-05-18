ABD'de süpermarkette düzenlenen silahlı saldırıda 10 kişi hayatını kaybetmişti! Katilin tuttuğu günlük her şeyi ortaya çıkardı - Son Dakika
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ABD'de süpermarkette düzenlenen silahlı saldırıda 10 kişi hayatını kaybetmişti! Katilin tuttuğu günlük her şeyi ortaya çıkardı

18.05.2022 10:10

New York'ta bir süpermarkette Payton Gendron isimli adam tarafından düzenlenen silahlı saldırıda 10 kişi yaşamını yitirdi. 3 kişi yaralandı. Gendron'un günlüğünü inceleyen polis ise dikkat çeken birçok detaya ulaştı.İncelemeler sonucu katilin saldırıyı aylar öncesinden planladığı ortaya çıktı.

New York'ta düzenlenen silahlı saldırıda Amerikalı siyahiler hedef alındı. Payton Gendron isimli şahıs tarafından gerçekleştirilen eylemde, 10 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. ABD polisi tarafından yapılan detaylı çalışmalar sonucu Gendron'un günlüğüne ulaşıldı. Yetkililer yaşanan acı olayın detaylarının aylar öncesinde buraya yazıldığını aktardı.

"TEK SEÇENEĞİM İNTİHAR"

Gendron'un günlüğünü inceleyen polis ise dikkat çeken birçok detaya ulaştı. Yaklaşık 2 ay önce yazdığı yazılarda katliamı yapıp, yapmamak arasında kararsız kaldığını belirten Gendron günlüğünde "Saldırıyı gerçekleştirmek istemediğimi bilmiyorum. Diğer tek seçeneğim intihar gibi gözüküyor. Geri dönemem" ifadelerine yer verdiği ortaya çıktı.

Süpermarket katliamcısının günlüğü ortaya çıktı! Meğer saldırıyı aylar öncesinden planlamış

"PANDEMİ DÖNEMİNDE AKIL SAĞLIĞIMI KAYBETTİM"

Polis tarafından basınla paylaşılan bilgilerin devamında, Payton'un pandeminin ilk günlerinde yaşanan kural tanımayan insanlara sitem ettiği görüldü. Bu dönemde akıl sağlığını kaybetme noktasına geldiğini aktaran Payton'un "Kuzenimin evine maskeyle gittiğim ve kimsenin kuralları umursamadığını gördüm ve bunun bana çok acı verdiğini hatırlıyorum. Sonunda dayanamayacak kadar fazlaydı ve erken ayrılmak ve ormanda eve yürümek zorunda kaldım, sonra birkaç gün bodrumda kendime barikat kurdum" sözleri dikkat çekti.

Süpermarket katliamcısının günlüğü ortaya çıktı! Meğer saldırıyı aylar öncesinden planlamış

KATLİAM ÖNCESİ 180 SAYFALIK MANİFESTO HAZIRLADI

Payton Gendron saldırıdan kısa bir süre önce 180 sayfalık manifestosunu internette yayınladı. Manifestosunun 54. sayfasında Türkleri, Yahudileri ve İtalyanları ele alan Payton, Yahudileri ayrı bir ırk olarak tanımlarken İtalyalıları ve Türkleri "beyaz ırk" olarak saymadığını belirtti. Payton, Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri'ne göç eden Türkleri ise "işgalci" olarak tanımladı.

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Son Dakika Dünya ABD'de süpermarkette düzenlenen silahlı saldırıda 10 kişi hayatını kaybetmişti! Katilin tuttuğu günlük her şeyi ortaya çıkardı - Son Dakika


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