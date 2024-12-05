ABD'nin en büyük özel sağlık sigortası şirketi United Healthcare'in CEO'su Brian Thompson'a silahlı saldırı düzenlendi. Thompson, New York'ta konuşma yapmaya hazırlandığı bir yatırımcı konferansı öncesinde uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti.
Polis, saldırıda maskeli bir şüphelinin Thompson'ı hedef aldığını açıklarken, henüz saldırının nedenine ilişkin bir detay paylaşmadı. Polis, son olarak Central Park'ta görülen şüphelinin yakalanmasıyla sonuçlanacak bilgi paylaşımı ve ihbara 10 bin dolar ödül verileceğini duyurdu.
Öte yandan Thompson'ın vurulduğu anın görüntüleri de paylaşıldı. Görüntülerde saldırganın ünlü CEO'nun arkasından gelerek silahını peş peşe ateşlediği görülüyor.
Son Dakika › Dünya › ABD'de ünlü CEO'ya silahlı saldırı kamerada - Son Dakika
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