ABD\'de ünlü CEO\'ya silahlı saldırı kamerada

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ABD'nin en büyük özel sağlık sigortası şirketi United Healthcare'in CEO'su Brian Thompson'a silahlı saldırı düzenlendi. Thompson, New York'ta konuşma yapmaya hazırlandığı bir yatırımcı konferansı öncesinde uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti.

SALDIRGANI BULANA 10 BİN DOLAR ÖDÜL

Polis, saldırıda maskeli bir şüphelinin Thompson'ı hedef aldığını açıklarken, henüz saldırının nedenine ilişkin bir detay paylaşmadı. Polis, son olarak Central Park'ta görülen şüphelinin yakalanmasıyla sonuçlanacak bilgi paylaşımı ve ihbara 10 bin dolar ödül verileceğini duyurdu.

VURULDUĞU AN ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan Thompson'ın vurulduğu anın görüntüleri de paylaşıldı. Görüntülerde saldırganın ünlü CEO'nun arkasından gelerek silahını peş peşe ateşlediği görülüyor.