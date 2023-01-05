ABD'de korkunç olay: Bir evin içinde 5'i çocuğa ait 8 ceset bulundu - Son Dakika
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ABD'de korkunç olay: Bir evin içinde 5'i çocuğa ait 8 ceset bulundu

05.01.2023 09:13
ABD'de korkunç olay: Bir evin içinde 5'i çocuğa ait 8 ceset bulundu

ABD'de yetkililer, sosyal yardım kontrolü için gittiği evde korkunç bir manzarayla karşılaştı. Evde 8 kişinin cansız bedeni bulunurken ölenlerden 5'inin çocuk olduğu öğrenildi. Kurbanların silahla öldürüldüğü belirlendi.

ABD'nin Utah eyaletinde kan donduran bir olay meydana geldi. Eyaletin Enoch şehrinde bir evin içinde beşi çocuk olmak üzere sekiz kişinin cesedi bulundu.

ÖLENLERDEN 5'İ REŞİT DEĞİL

Yetkililer, kurbanların silahla vurularak öldürüldüklerini bildirdi. Polisten yapılan açıklamada, "Memurlar konutu kontrol etti ve evde üç yetişkin ve beş reşit olmayan çocuğun ölmüş olduğunu gördü. Şu anda halka yönelik bir tehdit olduğuna veya kaçak bir şüpheli olduğuna inanmıyoruz." denildi.

Iron County Okul Bölgesi, beş reşit olmayan çocuğun kurumlarında okuduğunu belirterek bir açıklama yayınladı. Metinde, "Bu kaybın, başta öğrencilerimiz olmak üzere tüm okul bölgemiz için birçok duygu, endişe ve soruyu gündeme getireceği kesindir. Okul topluluğumuzun kaybından dolayı üzgünüz ve gerektiğinde size ve çocuğunuza yardım etmek için her türlü çabayı göstereceğiz." ifadeleri yer aldı.

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Utah, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya ABD'de korkunç olay: Bir evin içinde 5'i çocuğa ait 8 ceset bulundu - Son Dakika


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