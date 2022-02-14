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ABD'den dikkat çeken hamle! Ukrayna'nın başkenti Kiev'deki elçilik operasyonlarını Lviv'e taşıyorlar - Son Dakika

ABD'den dikkat çeken hamle! Ukrayna'nın başkenti Kiev'deki elçilik operasyonlarını Lviv'e taşıyorlar

14.02.2022 22:37

Ukrayna ile Rusya arasındaki kriz devam ederken ABD'den dikkat çeken bir hamle geldi. Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Ukrayna'da artan güvenlik endişeleri sebebiyle Kiev'deki elçilik operasyonlarını geçici olarak Lviv kentine taşımakta olduklarını duyurdu.

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, ABD ile Rusya arasındaki Ukrayna krizi tırmanırken ülkedeki Amerikan büyükelçiliğiyle ilgili yeni bir karar aldıklarını duyurdu.

RUSYA'NIN YIĞINAĞI GEREKÇE GÖSTERİLDİ

Blinken, "Rus güçlerinin (sınıra) dramatik şekilde yığınak yapması sebebiyle Kiev'deki elçilik operasyonlarımızı geçici olarak Lviv kentine taşıma sürecindeyiz." ifadesini kullandı.

BÜYÜKELÇİLİK UKRAYNA'NIN BATISINA TAŞINIYOR

Amerikan büyükelçiliğinin Ukrayna'nın batısında yer alan Lviv kentinden çalışmalarına devam edeceğini kaydeden Blinken, elçiliğin Ukrayna yönetimiyle temas halinde diplomatik girişimlerini sürdüreceğini söyledi. Rusya'nın gerginliği artırmaya devam ettiğini savunan Blinken, diplomatik süreçlerin işletilmesine halen açık olduklarını belirtti.

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Kaynak: AA

Son Dakika Dünya ABD'den dikkat çeken hamle! Ukrayna'nın başkenti Kiev'deki elçilik operasyonlarını Lviv'e taşıyorlar - Son Dakika Dünya


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SON DAKİKA: ABD'den dikkat çeken hamle! Ukrayna'nın başkenti Kiev'deki elçilik operasyonlarını Lviv'e taşıyorlar - Son Dakika
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