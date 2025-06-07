ABD Hazine Bakanlığı, İran'la bağlantılı 10 kişi ve 27 kuruluş için yönelik yaptırım kararı alındığını bildirdi.
ABD Hazine Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İran'la bağlantılı 10 kişi ve 27 kuruluş için yaptırım kararı alındığı belirtildi. Açıklamaya göre, yaptırımlar Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Hong Kong'daki bazı kuruluşları da kapsıyor.
Son Dakika › Dünya › ABD'den İran'a Yaptırım Kararı - Son Dakika
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