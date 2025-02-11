ABD'den İsrail'e Lübnan Çekilmesi Talebi

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(ANKARA) - ABD, İsrail'e, İsrail Savunma Kuvvetleri'nin (IDF) 18 Şubat'a kadar Güney Lübnan'dan çekilmesi gerektiğini ve ateşkesin daha fazla uzatılmayacağını iletti.

ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Brian Hughes, İsrail merkezli The Jerusalem Post gazetesine yaptığı açıklamada, "İsrail'in çekilmesinin mevcut zaman çizelgesinde kaldığını ve uzatma talep etmediklerini" söyledi. Post'a konuşan İsrailli yetkililer, "kesin olarak belirlenmiş son tarihe rağmen İsrail'in sahadaki durumu iyileştirmek amacıyla ABD ile görüşmelere devam ettiğini" belirtti. ABD, ayrıca İsrail'e Lübnan'la yapılan ateşkes anlaşmasının ikinci kez uzatılmayacağını bildirdi.

IDF'nin önümüzdeki günlerde Lübnan'ın güneyindeki diğer bölgelerden de çekilmesi beklenirken, ABD yönetimi Lübnan Ordusu'nun 18 Şubat'a kadar tamamen konuşlanmış olacağını belirtti.

İsrail- Hizbullah ateşkesi

İsrail ile Hizbullah arasında başlangıçta 60 gün sürmesi ve 27 Ocak'ta sona ermesi öngörülen ateşkes anlaşması geçtiğimiz ay 18 Şubat'a kadar uzatılmıştı. Ateşkes, İsrail ve Hizbullah arasında bir yıldır süren çatışmalara son noktayı koymuştu.

ABD ve Lübnan hükümetleri, İsrail'in Lübnan Ordusu'nun güney Lübnan'da tam olarak konuşlanmadığını ve IDF'nin bölgede kalması gerektiğini söylemesinin ardından süreyi uzatma konusunda anlaştı.

ABD de hafta sonu ABD'nin Orta Doğu Özel Temsilci Yardımcısı Morgan Ortagus'un Lübnan ve İsrail'i ziyareti sırasında tutumunu yineledi. Ortagus, ateşkes konusunda görüşmelerde bulunmak üzere üst düzey yetkililerle bir araya geldi. Ortagus, İsrail ziyareti sırasında, İsrail Savunma Bakanı Israel Katz ve Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer ile birlikte kuzey sınırını gezdi.

Ortagus'un ziyaretleri, İsrail'in Lübnan'la olan kuzey sınırında son günlerde yaşanan çatışmalarla eş zamanlı olarak gerçekleşti. İsrail Hava Kuvvetleri'ne ait jetler, 9 Şubat Pazar günü Lübnan'dan Suriye'ye geçen ve silah kaçakçılığında kullanılan bir Hizbullah tünelini vurdu. IDF, ayrıca Lübnan'da ateşkes anlaşmasını ihlal ederek hala faaliyette olduğunu söylediği mühimmat ve fırlatma alanlarını da vurdu.