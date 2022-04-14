ABD Dışişleri 'Yaptırım Koordinatörü' görevlendirdi - Son Dakika

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken bugün açıklama yaparak Jim O'Brien'ı bakanlıkta Yaptırım Koordinatörü olarak görevlendirildiğini duyurdu. Blinken, görevi kritik bir zamanda kritik bir rol olarak değerlendirdi.

Blinken açıklamasında " Dışişleri Bakanlığı'nın yeni Yaptırımlar Koordinatörü olarak Büyükelçi Jim O'Brien'a hoş geldin diyoruz. Jim, yolsuzluk ve insan hakları ihlalleri için hesap verebilirliği teşvik etmek ve ulusal güvenliğimizi tehdit eden faaliyetleri caydırmak için yaptırım politikamızı şekillendirmede çok önemli bir rol oynayacak" ifadelerini kullandı.