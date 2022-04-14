ABD Dışişleri 'Yaptırım Koordinatörü' görevlendirdi - Son Dakika
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ABD Dışişleri 'Yaptırım Koordinatörü' görevlendirdi

14.04.2022 16:23
ABD Dışişleri 'Yaptırım Koordinatörü' görevlendirdi

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken bugün açıklama yaparak Jim O'Brien'ı bakanlıkta Yaptırım Koordinatörü olarak görevlendirildiğini duyurdu.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken bugün açıklama yaparak Jim O'Brien'ı bakanlıkta Yaptırım Koordinatörü olarak görevlendirildiğini duyurdu. Blinken, görevi kritik bir zamanda kritik bir rol olarak değerlendirdi.

Blinken açıklamasında " Dışişleri Bakanlığı'nın yeni Yaptırımlar Koordinatörü olarak Büyükelçi Jim O'Brien'a hoş geldin diyoruz. Jim, yolsuzluk ve insan hakları ihlalleri için hesap verebilirliği teşvik etmek ve ulusal güvenliğimizi tehdit eden faaliyetleri caydırmak için yaptırım politikamızı şekillendirmede çok önemli bir rol oynayacak" ifadelerini kullandı.

YAPTIRIMLAR KOORDİNASYON OFİSİJim O'Brien, ABD Senatosu tarafından 'Büyükelçi' ünvanıyla Yaptırımlar Koordinasyon Dairesi Başkanı görevi onaylanarak bu hafta işe başladı. ABD Dışişleri Bakanlığı açıklamasında "Yeni Yaptırımlar Koordinasyon Ofisi, yaptırımlar üzerindeki çalışmaları denetleyecek ve bu kritik aracın kullanımında müttefikler ve ortaklarla işbirliğini daha da güçlendirecek. Ayrıca, yolsuzluk ve insan hakları ihlalleri için hesap verebilirliği teşvik edecek ve ulusal güvenliğimizi tehdit eden faaliyetleri caydıracak ve kesintiye uğratacaktır.

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Kaynak: DHA

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