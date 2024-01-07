ABD FAA, Alaska Havayolları\'na ait uçağın kabin kapısının kopması sonucu 171 Boeing 737 Max 9 uçağının kullanımını askıya aldı

ABD Federal Havacılık Dairesi (FAA), Alaska Havayolları'na ait yolcu uçağının kalkıştan sonra kabin kapısının kopması sonucu, 171 Boeing 737 Max 9 tipi yolcu uçaklarının kullanımını askıya aldığını, bu model uçaklarda inceleme yapılacağını duyurdu.

FAA'den yapılan açıklamada, "FAA, ABD havayolları tarafından veya ABD topraklarında işletilen belirli Boeing 737 MAX 9 uçaklarının geçici olarak yere indirilmesini emretti. Operatörlerin, uçuşa devam etmeden önce etkilenen uçakları incelemesini gerektirmektedir. Gerekli incelemeler uçak başına yaklaşık dört ila sekiz saat sürecektir. Denetleme, dünya çapında yaklaşık 171 uçağı etkileyecektir" denildi. FAA Yöneticisi Mike Whitaker konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "FAA, belirli Boeing 737 MAX 9 uçaklarının uçuşa dönmeden önce derhal denetlenmesini talep ediyor. Alaska Havayolları'nın 1282 sefer sayılı uçuşuyla ilgili soruşturmasına da yardımcı oluyoruz" dedi.

ALASKA HAVAYOLLARI UÇAĞI ACİL İNİŞ YAPTI

Oregon eyaletindeki Portland kentinden Kaliforniya eyaletindeki Ontario kentine sefer yapmak üzere kalkış yapan Alaska Havayolları'na ait yolcu uçağının kabin kapısı koparak düşmüştü. Olayın, uçağın 4 bin 800 metre yükseklikteyken meydana geldiği açıklanmış, kapının bulunduğu yerdeki koltuklarda kimsenin oturmadığı belirtilmişti.

Meydana gelen olay sonrası, 177 kişiyi taşıyan uçak, Portland'daki havalimanına geri dönerek acil iniş yapmıştı.