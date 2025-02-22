ABD, G7 Bildirisini İmzalamayı Reddetti

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(ANKARA) - ABD medyasının Beyaz Saray yetkililerine dayandırdığı habere göre, ABD, G7 grubunun Ukrayna Savaşı'nın üçüncü yılı için hazırladığı bildiriyi Rusya için "saldırgan" ifadesi kullanıldığı gerekçesiyle imzalamayı reddetti.

ABD merkezli The New York Times gazetesinin Beyaz Saray yetkililerine dayandırdığı habere göre, ABD dünyanın en güçlü Batılı ekonomilerinin yer aldığı G7 grubunun Ukrayna Savaşı'nın üçüncü yılı için hazırladığı bildiriden, Rusya'ya yönelik "'saldırgan" ifadesinin çıkarılmasını istedi. ABD'li yetkililer bunun Rusya ile müzakerelere engel olabileceği gerekçesiyle imzalamayı reddetti.

Geçen yıl savaşın ikinci yılı için yayımlanan G7 bildirgesinde, "Rusya'yı, saldırganlık savaşını derhal sona erdirmeye ve askeri kuvvetlerini Ukrayna'nın uluslararası alanda tanınan topraklarından tamamen ve koşulsuz olarak çekmeye çağırıyoruz" ifadeleri yer almıştı.

Habere göre, Trump yönetimi Rusya'ya karşı dilin yumuşatılmasının yanı sıra bir diğer talebi de savaşın "Ukrayna çatışması" olarak tanımlanması.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Riyad'da salı günü yaptığı görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, da "Ukrayna'daki çatışma" ifadesinin iki kez kullanmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna özel temsilcisi Keith Kellogg bu hafta Ukrayna'yı ziyaret etmiş ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile görüşmüştü. Görüşmenin ardından planlanan basın toplantısı, Kiev'deki yetkililere göre, ABD'nin talebiyle iptal edildi.

Ancak Zelenski, perşembe günü Kellogg ile detaylarla dolu iyi bir konuşma yaptığını söyledi. Zelenski, "savaş alanındaki durumu", "etkili güvenlik garantilerini" konuştuklarını ve "Sonuç elde etmenin en hızlı ve en yapıcı yolunu önerdiklerini" söyledi.

ABD Başkanı Trump bu hafta ayrıca Zelenski'yi "'seçimsiz bir diktatör" olmakla suçlamıştı.