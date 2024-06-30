ABD, Gazze'ye 8 bin 831 ton yardım ulaştırdı - Son Dakika
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ABD, Gazze'ye 8 bin 831 ton yardım ulaştırdı

ABD, Gazze\'ye 8 bin 831 ton yardım ulaştırdı

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), 17 Mayıs'tan bu yana Gazze Şeridi'ne 8 bin 831 metrik ton yardım ulaştırıldığını duyurdu. Geçici iskele yoluyla ise 5 bin ton yardımın Gazze halkına gönderildiği belirtildi.

30.06.2024 12:10
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ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), 17 Mayıs'tan bu yana Gazze Şeridi'ne 8 bin 831 metrik ton yardım ulaştırıldığını, geçici iskele yoluyla ise 5 bin ton yardımın Gazze halkına gönderildiğini duyurdu.

CENTCOM'dan yapılan açıklamada, "17 Mayıs'tan bu yana 8 bin 831 metrik tondan fazla yardım, insani yardım kuruluşları tarafından Gazze halkına dağıtılmak üzere deniz koridoru üzerinden ulaştırıldı. Sadece geçtiğimiz hafta, geçici iskele üzerinden Gazze'ye 5 bin tondan fazla yardım ulaştırılarak tüm geçişler içinde ikinci en yüksek yardım hacmi sağlandı. Bugün, beklenen olumsuz hava koşulları ve denizin durumu nedeniyle geçici iskele Gazze sahilinden İsrail'in Aşdod kentine geri taşındı" denildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Dünya ABD, Gazze'ye 8 bin 831 ton yardım ulaştırdı - Son Dakika

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