ABD, Gürcistan'a vize kısıtlaması ve ilişkileri gözden geçirme kararı aldı - Son Dakika
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Dünya

ABD, Gürcistan'a vize kısıtlaması ve ilişkileri gözden geçirme kararı aldı

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, tartışmalı 'yabancı etki ajanlığı' düzenlemesi nedeniyle Gürcistan'a yönelik vize kısıtlaması ve ilişkileri gözden geçirme kararı aldıklarını bildirdi. Gürcistan'da haftalarca süren protestolara yol açan düzenleme, Cumhurbaşkanı tarafından veto edilmesine rağmen ABD tarafından vize kısıtlaması ve ikili ilişkilerin gözden geçirileceği açıklandı.

24.05.2024 11:59
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(ANKARA) - ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, tartışmalı "yabancı etki ajanlığı" düzenlemesi nedeniyle Gürcistan'a yönelik vize kısıtlaması ve ilişkileri gözden geçirme karar aldıklarını bildirdi.

ABD, Gürcistan'da haftalarca süren potestolara yol açan "yabancı etki ajanlığı" düzenlemesinin Cumhurbaşkanı tarafından veto edilmesine rağmen  vize kısıtlaması ve ikili ilişkileri gözden geçirme kararı aldığını açıkladı.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Washington'un vize kısıtlaması kararının, "Gürcistan'da demokrasiyi zayıflatmaktan" sorumlu olan bireylere ve onların aile üyelerine uygulanacağını söyledi.

Gürcistan'da yapılmak istenen düzenleme ABD'nin yanı sıra AB ülkelerinin de "sivil toplumun özgür şekilde işleyişi ve bağımsız medyayı tehdit ettiği" gerekçesiyle eleştirilere maruz kalmıştı.

"Yabancı etki ajanlığı" düzenlemesi kitlesel protestolara yol açmıştı

Türkiye'de iktidarın meclise sunmayı planladığı 9. yargı paketinin taslak metninde yer alan "etki ajanlığı" düzenlemesine benzetilen Gürcistan'daki "yabancı etki ajanlığı" yasası, dışarıdan fon alan bağımsız medya ve sivil toplum kuruluşlarının "yabancı bir gücün çıkarlarına hizmet eden ajanlar" olarak kayıtlara geçirilmesini zorunlu kılıyor.

Yasa'nın 2012'de Rusya'da yürürlüğe giren ve benzer bir düzenlemelre içeren "yabancı ajan" yasasından esinlendiği düşünülüyor.

Gündeme geldiği nisan ayının başından bu yana Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te  kitlesel protestolara yol açan yasa, 14 Mayıs'ta  parlementodan geçmiş, ancak Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili tarafından veto edilmişti. İktidar partisinin parlamentodaki çoğunluğu vetoyu geçersiz kılmaya yetiyor.

Cumhurbaşkanı'nın veto kararının ardından Başbakan Irakli Kobakhidze, partisinin, Zurabişvili'nin önerdiği değişiklikleri yasaya dahil etmeye hazır olduğunu açıklamıştı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Dünya ABD, Gürcistan'a vize kısıtlaması ve ilişkileri gözden geçirme kararı aldı - Son Dakika

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