ABD Heyeti Moskova\'ya Ulaştı

RUSYA Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşecek olan ABD heyetinin Moskova'ya ulaştığı bildirildi.

Ukrayna'da Şubat 2022'den bu yana devam eden savaşı bitirmek için Rusya ile diplomatik temaslarını sürdüren ABD, Moskova'ya heyet gönderdi. ABD'nin Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve beraberindekiler, bugün Kremlin'de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya gelecek. Görüşmede, Ukrayna'da ateşkes sağlanması için tarafların talep ettiği ön koşulların ele alınacağı kaydedildi.