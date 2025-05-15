ABD ile Üçlü Toplantı Antalya'da - Son Dakika
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Dünya

ABD ile Üçlü Toplantı Antalya'da

ABD ile Üçlü Toplantı Antalya\'da

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'li Bakan Rubio ile Suriye'nin durumu ve işbirliğini görüştü.

15.05.2025 21:59
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ABD ÜÇLÜ GÖRÜŞMESİ

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Antalya'da düzenlenen NATO Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı marjında ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve Suriye Dışişleri Bakanı ile üçlü toplantı yaptı. ABD'li Bakan Rubio'ya, Senatör Lindsey Graham da eşlik etti.

Bakan Hakan Fidan, toplantının açılışında yaptığı konuşmada, "Suriye halkı güvenlik, istikrar ve refah içinde yaşamak istiyor. Suriye'deki gelişmelerin doğru yönde devam etmesini sağlamalıyız. Bu nedenle ABD'nin Suriye yönetimiyle angajmanını sürdürmesi önemlidir. Suriye yönetimi bölgesinde herhangi bir tehdit oluşturmak istemiyor. Suriye DEAŞ'la mücadele konusunda kararlı. Bu mücadeleyi güçlendirmek için kalan kapasitelerinin hedef alınmamasını sağlamalıyız. Suriye kitle imha silahlarının imhası için ciddi çaba harcıyor. Türkiye bu yönde elinden gelen çabayı harcamaya devam edecektir" diye konuştu.

Marco Rubio ise "Suriye bölgenin güvenliği için çok önemli. ABD, Suriye'nin yeniden ayakları üstünde durması için yardımcı olmak istiyor. Bunun önündeki engelleri aşmak istiyoruz. Bu konuda kararlıyız. Karşılıklı güven tesis etmemiz önem taşıyor. Terörizmle mücadelede kararlılığınızı göstermeniz büyük önem taşıyor. Biz tüm Suriyelilerin kendi vatanında huzurlu ve mutlu yaşamasını istiyoruz" dedi

Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, "Suriye halkı olarak uluslararası toplumla entegre olmak istiyoruz. İstikrar ve refaha ulaşmak için bir şans sağlanmasını istiyoruz. 45 sene sonra Suriye halkı ilk kez kendi kendini yönetiyor. DEAŞ ve diğer terör örgütleriyle mücadele konusunda kararlıyız. Bölgemizde istikrara katkı sunmak istiyoruz. Yaptırımların kaldırılması, yeni bir Suriye inşa etmemiz bakımından çok önemli. Kalkınma ve güvenlik konusunda büyük çaba harcıyoruz. Suriye'deki insani durumun iyileştirilmesi için çaba harcıyoruz" dedi.

FİDAN- RUBİO GÖRÜŞMESİ

Diğer yandan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile NATO Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı marjında görüştü. Görüşmede, devlet başkanı seviyesinde gerçekleştirilmesi öngörülen ziyaretler için yürütülen çalışmalar ele alındı.

Rusya- Ukrayna savaşının çözümünde diyaloğun önceliklendirilmesi ve savaşın müzakere yoluyla sona erdirilmesi konusunda görüş beyan edildi. Bu amaca yönelik olarak Türkiye ve ABD'nin son dönemde yürüttüğü diplomatik temasların önemine değinildi. Tarafların doğrudan görüşmeler yapmasını sağlamak için çaba sarf etmeye devam edileceği belirtildi.

Filistin'deki gelişmelerin ele alındığı görüşmede Bakan Fidan, Gazze'deki insani durumun iyileştirilmesi için adım atılmasının elzem olduğunu, bu konuda ortak çaba harcanması gerektiğini vurguladı.

Görüşmede, İran'ın nükleer programı hakkında ABD ile İran arasında yürütülen müzakere süreci de ele alındı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Dünya ABD ile Üçlü Toplantı Antalya'da - Son Dakika

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