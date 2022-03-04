ABD'li senatör Lindsey Graham, Putin'e suikast düzenleme çağrısı yaptı! - Son Dakika

Ukrayna'yı işgale girişen Putin için korkunç çağrı: Bu adamı bir an önce ortadan kaldırın

Rusya'nın Ukrayna işgali 9'uncu gününe girerken, ABD'li Senatör Lindsey Graham'dan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e suikast düzenleme çağrısı geldi. Graham paylaşımlarında, Roma İmparatoru Julius Caesar'a ihanet eden Brütüs ve Adolf Hitler'e suikast girişiminde bulunan Albay Claus von Stauffenberg'e atıfta bulundu.

"YOK MU BUNU YAPACAK BİR BRÜTÜS?"

Sosyal medya hesabı Twitter'dan iki mesaj yayımlayan Graham; ilkinde, "Rusya'da bir Brütüs yok mu? Rus ordusunda başarılı bir 'Albay Stauffenberg' yok mu? Bunun sona ermesinin tek yolu Rusya'daki birinin bu adamı ortadan kaldırması. Ülkenize ve dünyaya büyük bir hizmet yapmış olursunuz" dedi.

"BUNU SADECE RUS HALKI YAPABİLİR"

İkinci bir mesaj daha paylaşan ABD'li senatör; "Bunu sadece Rus halkı yapabilir. Söylemesi kolay ama yapması zor. Hayatınızın geri kalanında karanlıkta yaşamak, dünyanın geri kalanından yoksulluk içinde tecrit edilmek istemiyorsanız, bunun için adım atmalısınız" ifadelerini kullandı.

ABD'li senatör Lindsey Graham.

"DÜNYA İÇİN ÇOK İYİ BİR ŞEY YAPMIŞ OLUR"

FOX News televizyonunun canlı yayınına da katılan Graham, burada da suikast çağrısını yineledi. Graham, Putin'in suikastını gerçekleştirecek kişinin hem Rusya için hem de dünya için "çok iyi bir hizmet" sağlamış olacağını dile getirdi.