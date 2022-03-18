ABD'li Senatör, Putin'e suikast çağrısını yineledi: 1930'larda Hitler'i de birinin öldürmesini isterdim - Son Dakika
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ABD'li Senatör, Putin'e suikast çağrısını yineledi: 1930'larda Hitler'i de birinin öldürmesini isterdim

18.03.2022 10:02
ABD'li Senatör, Putin'e suikast çağrısını yineledi: 1930'larda Hitler'i de birinin öldürmesini isterdim

ABD'de Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham, bir kez daha Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e suikast çağrısı yaptı.

Başkent Washington'da basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Graham, muhabirlerden birinin "Putin'e suikast yapılmasına yönelik açıklamanızın arkasında duruyor musunuz?" sorusunu, "Evet. Umarım öyle ya da böyle bir şekilde ortadan kaldırılır. Nasıl indirdikleri umurumda değil. Lahey'e gönderip yargılar mıyız bilemem. Sadece gitmesini istiyorum. Evet, herkesin önünde söylüyorum, John McCain burada olsaydı bence o da aynısını söylerdi" diye yanıtladı.

ÖNCE MCCAİN DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Independent Türkçe'de yer alan çeviriye göre Graham; Putin'in bir savaş suçlusu olduğunu belirterek "1930'larda birinin Hitler'e de suikast düzenlemesini isterdim. Dolayısıyla evet, Vladimir Putin meşru bir lider değil. O bir savaş suçlusu" şeklinde konuştu.

Senatörün atıfta bulunduğu eski ABD Senatörü John McCain, Putin'e karşı sert açıklamalarıyla gündeme gelmişti. 2018'de kanserden hayatını kaybeden Cumhuriyetçi senatör, eski ABD Başkanı Donald Trump'ın 2017'de Rusya'ya uygulanan yaptırımları kaldırmaya yönelik planlarını eleştirerek Rus lider için "haydut ve katil" demişti.

DAHA ÖNCE DE SUİKAST İMASI YAPMIŞTI

Putin'in Ukrayna'ya karşı 24 Şubat'ta verdiği askeri operasyon emriyle başlayan savaşın ardından Graham, ilk defa Putin'e yönelik suikast iması taşıyan mesajını 3 Mart'ta Twitter'dan paylaşmıştı.

Senatör, "Rusya'da bir Brütüs var mı? Rus ordusunda Albay Stauffenberg gibi başarılı biri yok mu? Bu savaşı durdurmanın tek yolu Putin'i ortadan kaldırmak. Bu, ülkeniz ve tüm dünya için çok önemli bir hizmet olacaktır" diye yazmıştı.

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