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ABD'nin Ege'de yayılma politikası devam ediyor! Yeni ve kalıcı üs kurma planına Yunanistan'dan yeşil ışık - Son Dakika

ABD'nin Ege'de yayılma politikası devam ediyor! Yeni ve kalıcı üs kurma planına Yunanistan'dan yeşil ışık

21.09.2021 11:34

ABD, Ege'de yayılmasına bir yeni haber daha eklendi. Yunanistan'ın İskiri adasındaki hava ve deniz tesislerini ABD'nin kullanımına vermesinin söz konusu olduğu ifade edildi. Girit adasından sonra bölgede kurulacak yeni bir kalıcı üs ise Yunanistan ile Türkiye arasındaki gerilimin daha da tırmanmasına neden olabilir.

Yunanistan ve ABD'nin Karşılıklı Savunma İş Birliği Anlaşması'nın (MDCA) güncellenmesi ve kapsamının genişletilmesi için yürüttüğü görüşmeler Türkiye açısından kritik bir noktaya doğru gitmeye başladı. İlk kez 1990'da imzalanan anlaşmanın üçüncü kez genişletilmesi için süren müzakereler son aşamaya geldi.

"COĞRAFİ VE STRATEJİK OLARAK ÖNEMLİ"

Çetiner Çetin'in kaleme aldığı yazıda, bir arkadaşının Yunanistan adına uzun yıllar diplomatik görevlerde bulunduğunu belirterek, "Arkadaşım müzakerelerin sonuçlanmasını bekliyor. Atina'nın yeni anlaşmayla, aşamalı şekilde daha çok donanma birimini barındırabilecek bir deniz üssü oluşturmak istediğine dikkat çekiyor. Yunanistan'ın İskiri (Skyros) adasındaki hava ve deniz tesislerinin Amerikan Silahlı Kuvvetleri'nin kullanımına dönüşümlü veya sabit üs olarak verilmesi söz konusu. Yunanistan, Ege Denizi'nin ortasındaki İskiri'nin coğrafi ve stratejik önemi nedeniyle bu üssün kullanım ağırlığının kendisinde olmasını istiyor" sözlerine yer verdi.

YUNANİSTAN'LA ORTAK FAALİYET İÇİNDELER

ABD'nin uzun süreden beri Yunanistan ile ortak faaliyetler içinde olduğu biliniyor. Daimi bir üs kurmak isteyen ABD, Çetiner'in bahsettiği üzere Girit Adası'ndan sonra ikinci bir üst kurma planı içinde. Yunanistan da ABD'nin askeri olarak örgütlenmesine ön ayak olmuş durumda.

GERİLİMİN TIRMANMASI MUHTEMEL

Yunanistan'ın ABD karşısındaki bu tutumu ise Türkiye ile Yunanistan arasında hali hazırda var olan gerilimin tırmanmasına neden oluyor. Daha önce peş peşe uyarılar bulunan Türkiye, 2020 Eylül ayından bu yana yayınlanan 10'dan fazla Navtex'le bu ihlaller konusunda Yunanistan'ı uyardı.

ABD'nin Ege'de yayılma politikası devam ediyor! Yeni ve kalıcı üs kurma planına Yunanistan'dan yeşil ışık

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Son Dakika Dünya ABD'nin Ege'de yayılma politikası devam ediyor! Yeni ve kalıcı üs kurma planına Yunanistan'dan yeşil ışık - Son Dakika Dünya


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SON DAKİKA: ABD'nin Ege'de yayılma politikası devam ediyor! Yeni ve kalıcı üs kurma planına Yunanistan'dan yeşil ışık - Son Dakika
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