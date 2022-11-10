Trump, Biden ile uğraşmaya devam ediyor! Şehir şehir gezip Biden'ın laflarını herkese izletiyor

ABD'de 2024 yılında düzenlenecek başkanlık seçimleri için hazırlıklar devam ederken olası adaylar arasındaki seçim yarışı da kızışmaya başladı. Bu kapsamda geçtiğimiz günlerde ABD Başkanı Joe Biden, New York'ta bir miting gerçekleştirirken, eski Başkan Donald Trump ise Miami'de miting düzenledi.

TRUMP, BİDEN'I DALGA KONUSU YAPTI

2024'teki seçimde aday olabileceğinin de sinyalini veren Trump, gafları ve ilginç hareketleri ile çok konuşulan Biden'ın dalga konusu yaptı. Coşkulu bir kalabalığa seslenen Trump, Biden'ın gaflarından ve o hareketlerinden oluşan videoyu açarak herkese izletti.

GAFLARI VE HAREKETLERİYLE GÜNDEMDEN DÜŞMÜYOR

Geçtiğimiz günlerde hava ile tokalaşıp Beyaz Saray'ın yolunu unutan Biden, yeniden dikkat çekti. Geçen hafta yaptığı seçim çalışmalarında iki kez İnsülin ilacının mucidi ile görüştüğü yineleyen Joe Biden sosyal medyada alay konusu olmuştu. Çünkü insülinin mucidi olan Dr. Frederick Banting ve Profesör John James Richard Macleod, 1921 yılında insülini icat ettikten sonra 1923'te Nobel Ödülü'ne layık görülmüştü. Macleod 1935'te, Banting ise 1941'de hayatını kaybetti.