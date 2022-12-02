Sokak ortasında bulunan cansız bedenin ünlü oyuncu ait olduğu ortaya çıktı - Son Dakika
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Sokak ortasında bulunan cansız bedenin ünlü oyuncu ait olduğu ortaya çıktı

02.12.2022 22:04

ABD'nin New York şehrinde sokakta bulunan cansız bedenin ünlü bir Hollywood yıldızı olduğu belirlendi. Cesedin Oscar ödüllü 'Green Book' filminde rol alan Frank Vallelonga Jr.'a ait olduğu belirlendi.

New York'un Bronx bölgesinde 28 Kasım Pazartesi sabah saatlerinde sokak saatlerinde cansız beden bulundu. Polis ekipleri, olay yerinde hayatını kaybeden kişinin Oscar ödüllü "Green Book" filminde rol alan Amerikalı oyuncu Frank Vallelonga Jr. olduğunu belirledi.

1 KİŞİ GÖZALTINDA

New York Şehri Polis Departmanı, olayın ardından bir kişinin gözaltına alındığını ve cesedi gizlemekle suçlandığını açıkladı. Vücudunda herhangi bir darp izi bulunmayan Vallelonga Jr.'ın ölüm sebebinin, adli tıp uzmanları tarafından araştırıldığı belirtildi.

New York'ta sokak ortasında bulunan cansız bedenin sahibi ünlü oyuncu Frank Vallelonga Jr çıktı.

FRANK VALLELONGA JR KİMDİR?

Frank Vallelonga Jr, Amerikalı oyuncu Tony Lip'in oğludur.Frank Vallelonga Jr, Oscar ödüllü "Green Book" filminde amcası Rudy Vallelonga'yı canlandırdı. Green Book filmi, babası Vallelonga'nın babası Tony Lip'in şöförlüğünü yaptığı piyanist Dr. Don Shirley ile olan hikayesini konu alıyor. Frank Vallelonga Jr, Doğum Günü Pastası, Gravesend, The Neighborhood, Yeşil Rehber, All In, The Signs of the Cross, Soprano Ailesi, A Brilliant Disguise filmlerinde rol aldı.

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