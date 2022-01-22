ABD'nin Ukrayna'daki diplomatlarının ailelerine tahliye talimatı verdiği iddia edildi

Ukrayna ile Rusya arasındaki gerilimi düşürmek için bir yandan diplomatik çalışmalar yürüten, diğer yandan Ukrayna ordusuna silah desteği veren ABD'nin ülkedeki diplomatik misyonuna yönelik de adım attığı iddia edildi.

GÖREVLİ PERSONELİN AİLELERİNE TAHLİYE TALİMATI

Amerikan Fox televizyonunun Amerikalı yetkililere dayandırdığı haberinde, Dışişleri Bakanlığının Kiev Büyükelçiliğinde görevli personelin ailelerinin pazartesiden başlamak üzere Ukrayna'dan tahliye edilmesi talimatı verdiği öne sürüldü.

ABD VATANDAŞLARINA DA AYNI TAVSİYEDE BULUNACAKLAR

Haberde, yetkililerin Ukrayna'da bulunan ABD vatandaşlarının da ülkeyi terk etmesi tavsiyesinde bulunacağını ifade ettiği kaydedildi.

ABD DIŞİŞLERİ TEYİT ETMEDİ

ABD Dışişleri Bakanlığı, henüz bu konuda resmi açıklama yapmadı.

Dışişleri Bakanlığından bir yetkili, konuya ilişkin AA muhabirine yaptığı yazılı açıklamada, şu aşamada bu konuda yapılacak bir duyuru olmadığını belirtti. Yetkili, "Güvenlik durumunun kötüleşmesi ihtimaline karşı her zaman yaptığımız gibi titiz bir acil durum planlaması yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

"ÜLKEDEN AYRILMALARI İÇİN TİCARİ UÇUŞLAR MEVCUT"

Kovid-19 salgını ve Rusya'nın muhtemel askeri harekatından dolayı ABD vatandaşlarına zaten Ukrayna'ya seyahat etmemeleri tavsiyesinde bulunduklarını hatırlatan yetkili, şunları kaydetti:

"Amerikalı diplomatlar ve aileleriyle ilgili tutumumuzu değiştirme kararı alınırsa da ABD hükümetinin oradaki tüm ABD vatandaşları için tahliyeler yapacağı beklenmemelidir. Şu anda ülkeden ayrılmaları için ticari uçuşlar mevcuttur."