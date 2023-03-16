ABD, Rus uçağının İHA'yı düşürdüğü anların görüntüsünü yayınladı - Son Dakika
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ABD, Rus uçağının İHA'yı düşürdüğü anların görüntüsünü yayınladı

16.03.2023 13:28

Amerika Birleşik Devletleri Avrupa Komutanlığı (EUCOM), Karadeniz'de düşen MQ-9 tipi İHA'nın Rus savaş uçağı Su-27 tarafından düşürüldüğü anlara ait görüntüleri yayınladı.

Amerika Birleşik Devletleri Avrupa Komutanlığı (EUCOM), Karadeniz'de düşen MQ-9 tipi İHA'nın Rus savaş uçağı Su-27 tarafından düşürüldüğü anlara ait görüntüleri yayınladı.

EUCOM'dan yapılan açıklamada, 'İki Rus Su-27 uçağı, 14 Mart 2023'te Karadeniz üzerinde uluslararası hava sahasında faaliyet gösteren ABD Hava Kuvvetleri istihbarat, gözetleme ve keşif insansız MQ-9 hava aracına güvenli olmayan ve amatörce bir önleme gerçekleştirdi. MQ-9'un pervanesine çarptı ve ABD kuvvetlerinin MQ-9'unun uluslararası sularda düşmesine neden oldu' denildi. Görüntüde, Rus uçağının İHA'ya çok yakın bir şekilde uçuş yaptığı görüldü. Daha sonra İHA'nın kamera kaydı kesildi.

Kaynak: DHA
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