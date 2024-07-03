ABD Savunma Bakanlığı: Ukrayna'nın NATO üyeliği 32 ülkenin kararına bağlı - Son Dakika
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ABD Savunma Bakanlığı: Ukrayna'nın NATO üyeliği 32 ülkenin kararına bağlı

ABD Savunma Bakanlığı: Ukrayna\'nın NATO üyeliği 32 ülkenin kararına bağlı

ABD Savunma Bakanlığı Basın Sözcüsü Tümgeneral Pat Ryder, Ukrayna'nın NATO üyeliğinin ABD'nin kararına bağlı olmadığını, 32 ülkenin kararı olacağını belirtti. Ryder, Ukrayna'nın NATO'ya girmesi için bir köprü oluşturulduğunu ve Ukrayna'nın askeri ve savunma kabiliyetlerinin gözden geçirildiğini söyledi. Ayrıca Ryder, Kırım'ın Ukrayna'nın bir parçası olduğunu vurguladı.

03.07.2024 11:31
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ABD Savunma Bakanlığı Basın Sözcüsü Tümgeneral Pat Ryder, düzenlediği basın toplantısında Ukrayna'nın NATO üyeliğinin ABD'nin kararına bağlı olmadığını, 32 ülkenin kararı olacağını belirtti.

ABD Savunma Bakanlığı Basın Sözcüsü Ryder, yaptığı açıklamada, "Ukrayna'yı NATO'ya alıp almamak ABD'nin vereceği bir karar değil. Bu bir NATO ittifakı kararıdır, yani 32 ülke. Ancak kesinlikle şu anda yaptığımız şey ve başkalarının da bunu söylediğini duydunuz, Ukrayna'nın NATO'ya girmesi için bir köprü oluşturmaktır. Bunun bir parçası da Ukrayna'nın askeri ve savunma kabiliyetlerini gözden geçirerek, sadece bunları gelecekte de sürdürebilmelerini sağlamak değil, aynı zamanda NATO üyesi olacakları gün için birlikte çalışabilirliği tesis etmektir" dedi.

"KIRIM, UKRAYNA'NIN BİR PARÇASIDIR"

Ukrayna'nın uzun menzilli silahlarını Kırım'da kullanmasına ilişkin soruyu yanıtlayan Ryder, " Rusya'ya yönelik uzun menzilli silahların kullanımına ilişkin politikamızın değişmediğini söylemek dışında bu konuda verebileceğim herhangi bir ayrıntı yok, ki yine politikamız Ukrayna'ya sağladığımız uzun menzilli silahların Ukrayna egemenlik alanı içinde kullanılması yönündedir. Kırım Ukrayna'nın bir parçası. Ukrayna'nın bir parçası, doğru" dedi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Dünya ABD Savunma Bakanlığı: Ukrayna'nın NATO üyeliği 32 ülkenin kararına bağlı - Son Dakika

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