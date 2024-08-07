ABD Senato Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Bangladeş\'te Geçici Hükümet Kurulması Çağrısında Bulundu

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ABD Senato Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Ben Cardin, Bangladeş'te parlamentonun feshedilmesi sonrası demokratik seçimlerin yapılabilmesi için geçici hükümetin kurulması çağrısında bulundu.

ABD Senato Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Cardin, yaptığı açıklamada, "Bangladeş'teki yetkilileri derhal kapsayıcı demokratik seçimler düzenleyecek sorumlu bir geçici hükümet kurmaya çağırıyorum. Bangladeş halkı, seslerine kulak veren, iradelerine saygı duyan ve uluslarının onurunu koruyan bir hükümeti hak etmektedir" dedi.

NE OLDU?

Bangladeş'te hükümet karşıtı protestoların ardından 2009'da göreve gelen Başbakan Şeyh Hasina, görevini bırakarak ülkeden ayrılmıştı. Bangladeş medyası, Hasina'nın kız kardeşiyle birlikte orduya ait bir helikopterle Hindistan'a gittiğini duyurmuştu.

Ülkede dün Cumhurbaşkanı Muhammed Şahabuddin, ulusal parlamento, ordudan üç komutan, siyasi parti liderleri, sivil toplum temsilcileri ve protestocuların birlikte aldığı kararla parlamento feshedilmişti.