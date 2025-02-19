ABD Temsilcisi Kellogg Kiev'de

Dünya

(ANKARA) - ABD Ukrayna Temsilcisi Keith Kellogg, Ukrayna'nın başkenti Kiev'e gitti. Kellogg, ABD yönetiminin Ukrayna'nın güvenlik garantilerine duyulan ihtiyacı anladığını belirtti.

Keith Kellogg, Ukrayna'nın başkenti Kiev'e ulaştı. Tren garında gazetecilere konuşan Kellogg, ABD yönetiminin Ukrayna'nın argümanlarını dinlediğini belirtirken, güvenlik garantilerine duyulan ihtiyacı da anladığını vurguladı.

Kellogg, "Benim görevim oturup dinlemek ve 'endişeleriniz neler' diye sormak... Sonra ABD'ye dönüp Başkan Trump, Bakan Rubio ve diğer ekip üyeleriyle konuşmak ve bu durumu doğru bir şekilde çözmek için emin olmak" dedi. Kellogg, Ukrayna ve Rusya arasındaki savaşa "iyi bir çözüm bulunup bulunamayacağı" sorusuna, "Her konuda her zaman emin olduğu" yanıtını verdi.

Keith Kellogg, dün Brüksel ve Varşova'da, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Avrupa Konseyi Başkanı António Costa ve Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ile bir araya geldi.