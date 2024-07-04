ABD, Ukrayna'ya 150 Milyon Dolarlık Askeri Yardım Paketi Açıkladı - Son Dakika
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ABD, Ukrayna'ya 150 Milyon Dolarlık Askeri Yardım Paketi Açıkladı

ABD, Ukrayna\'ya 150 Milyon Dolarlık Askeri Yardım Paketi Açıkladı

ABD Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna'ya hava savunma, roket sistemi (HIMARS), füze ve zırh delici mühimmatı içeren 150 milyon dolarlık askeri yardım paketini açıkladı. ABD'nin Ukrayna'ya 7'nci askeri destek paketi olduğunu vurgulayan Bakanlık, yardımın Ukrayna'nın hava savunmasının güçlendirilmesine ve cephe hatlarındaki kabiliyetlerinin takviye edilmesine yardımcı olacağını belirtti.

04.07.2024 11:03
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ABD Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna'ya hava savunma, roket sistemi (HIMARS), füze ve zırh delici mühimmatı içeren 150 milyon dolarlık askeri yardım paketini açıkladı.

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, " Amerika Birleşik Devletleri, Rus saldırganlığına karşı mücadelesini sürdüren Ukrayna ordusunu desteklemek üzere Ukrayna'ya önemli bir yeni silah ve teçhizat paketi gönderiyor. 150 milyon dolarlık bu paket HAWK hava savunma sistemleri için füzeler, Yüksek Hareket Kabiliyetli Topçu Roket Sistemleri (HIMARS) için mühimmat, 155mm ve 105mm top mermileri, 81mm havan mermileri, füzeleri içermektedir, Javelin ve AT-4 anti-zırh sistemleri, hafif silah mühimmatı ve el bombaları, tahrip ekipmanı ve mühimmat, ekipmanı çekmek ve taşımak için taktik araçlar, taktik hava seyrüsefer sistemleri ve uçak destek ekipmanı, gece görüş cihazları ve yedek parçalar, bakım ve diğer saha ve yardımcı ekipmanlar. Bu destek aynı zamanda Ukrayna'nın hava savunmasının Rus saldırılarına karşı güçlendirilmesine ve Ukrayna'nın cephe hatlarındaki kabiliyetlerinin takviye edilmesine yardımcı olacaktır" denildi.

ABD'NİN UKRAYNA'YA YEDİNCİ PAKETİ

Bakanlık, ABD'nin Ukrayna'ya 7'nci askeri destek paketi olduğunu vurgulayarak, "Bu, Başkan'ın iki ay önce ulusal güvenlik ekini imzalamasından bu yana Ukrayna'ya yardım için onayladığı yedinci güvenlik yardımı paketidir. Ukrayna'nın kendi topraklarını ve halkını savunmasını desteklemek üzere bu yeni yardımı mümkün olan en kısa sürede harekete geçireceğiz. Başkan Biden'ın da açıkça ifade ettiği üzere, Amerika Birleşik Devletleri ve oluşturduğumuz uluslararası koalisyon Ukrayna'nın yanında olmaya devam edecektir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Dünya ABD, Ukrayna'ya 150 Milyon Dolarlık Askeri Yardım Paketi Açıkladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: ABD, Ukrayna'ya 150 Milyon Dolarlık Askeri Yardım Paketi Açıkladı - Son Dakika
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