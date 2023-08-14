ABD, Ukrayna'ya 200 Milyon Dolarlık Ek Askeri Yardım Yapacak - Son Dakika
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ABD, Ukrayna'ya 200 Milyon Dolarlık Ek Askeri Yardım Yapacak

Son Güncelleme: 14.08.2023 18:32

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Ukrayna'ya 200 milyon dolarlık ek askeri yardım yapacaklarını açıkladı.

ABD'nin Ukrayna'ya askeri yardımlarına bir yenisi daha eklendi. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, ABD'nin Ukrayna'ya 200 milyon dolarlık ek askeri yardımda bulunacağını açıkladı.

İNTİKAM SAVAŞI

Ukrayna'nın Kırım Köprüsü'ne 2 defa S-200 füzesiyle, Kırım Yarımadası'na ise 20 İHA ile saldırı girişiminde bulunması sonrası Rusya'dan bu eylemlerin cevapsız kalmayacağına yönelik açıklamalar gelmişti. Putin'in intikam mesajlarının ardından Ukrayna'ya bombardımanlar başladı. Ukrayna'nın Herson bölgesine düzenlediği bombardımanda 1'i bebek toplam 7 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi de yaralandı.

200 MİLYON DOLARLIK EK YARDIM YAPACAKLAR

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken yaptığı yazılı açıklamada, "Bugün, topraklarını savunan ve halkını koruyan Ukrayna'ya yardım etmek için bir sonraki güvenlik yardımı paketini duyuruyoruz" ifadelerini kullanarak, ABD'nin Ukrayna'ya 200 milyon dolarlık ek askeri yardım yapacağını açıkladı. Bliken, yardım paketinin hava savunma mühimmatı, topçu mermileri ve mayın temizleme ekipmanlarını içerdiğini aktardı.

"AÇLIĞI SİLAH OLARAK KULLANIYORLAR"

Rusya'nın Ukraynalı sivilleri öldürdüğüne ve sivil altyapıyı hedef aldığına dikkat çeken Blinken, "Aynı zamanda açlığı silah olarak kullanıyor. Ukrayna'nın sivil limanlarını ve tahıl altyapısını yok ederek küresel gıda güvensizliğine katkıda bulunuyor. Rusya bu savaşı başlattı ve kuvvetlerini Ukrayna'dan çekerek her an sona erdirebilir. Bunu yapana kadar ABD ve müttefikleri ne kadar sürerse sürsün Ukrayna'ya yardımlarına devam edecekler" dedi.

Kaynak: İHA
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Son Dakika Dünya ABD, Ukrayna'ya 200 Milyon Dolarlık Ek Askeri Yardım Yapacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: ABD, Ukrayna'ya 200 Milyon Dolarlık Ek Askeri Yardım Yapacak - Son Dakika
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