Üye Girişi
Afganistan: Hangi insani yardımlara ihtiyaç duyuluyor? - Son Dakika
BBC

Afganistan: Hangi insani yardımlara ihtiyaç duyuluyor?

16.12.2021 08:49
Afganistan: Hangi insani yardımlara ihtiyaç duyuluyor?

Afganistan’da ekonomik çöküş nedeniyle önümüzdeki aylarda milyonlarca kişi kıtlıkla karşı karşıya kalabilir.

İngiltere'deki yardım kuruluşları, Afganistan'da bu kış 8 milyon kişinin açlık nedeniyle ciddi sağlık sorunları yaşayabileceği uyarısında bulundu.

Pek çok ülke Taliban'ın Ağustos'ta iktidarı ele geçirmesinin ardından Afganistan'a yardım etmeyi bıraktı.

Yardım kuruluşları bu nedenle Afganistan'a yardım edebilmek için yüzünü bireysel bağışçılara döndü.

Afganistan'a kimin ne kadar yardım ettiğini ve ihtiyaç duyulan yardımları inceledik.

Yardımları kim veriyor?

Afganistan'daki insani yardımları koordine eden BM İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi verilerine göre bu yıl ülkeye 1,6 milyar dolar civarında bağış yapıldı.

ABD uzun zamandır en fazla bağış yapan ülke. Onu AB takip ediyor. Almanya gibi bazı AB ülkeleri ise AB bütçesi dışında da yardım sağlıyor.

Taliban iktidarı ele geçirmeden önce Afgan hükümetinin bütçesinin yüzde 80'i uluslararası bağışlardan oluşuyordu.

Artık bu bağışlar sonlandı. Fakat insani yardımlar devam ediyor.

Avrupa Birliği Ekim'de 1 milyar dolarlık insani yardım sözü verirken aralarında Pakistan ve Hindistan gibi komşularının da bulunduğu bazı ülkeler Afganistan'a ilaç ve gıda yardımı yaptı.

Dünya Bankası'na göre ülkeler, Afganistan'ın yurt dışındaki dondurulmuş fonlarından 280 milyon dolarının Afgan sağlık sistemine aktarılması için de uzlaştı.

UNOCHA son aylarda verilen sözlere ek olarak 4,5 milyar dolara ihtiyaç duyulduğunu söylüyor.

Uluslararası Kurtarma Komitesi'nden (IRC) Vicki Aken ise "İnsani yardımlar, uluslararası bağışların yerini tutamıyor" diyor.

Başka neye ihtiyaç duyuluyor?

BM Dünya Gıda Programı (WFP) Afganistan'daki durumun dünyanın en kötü insani krizine yol açabileceği uyarısında bulundu.

Önümüzdeki aylarda gıdaya erişimde sorun yaşayabilecek kişi sayısı 23 milyon. Bu, ülke nüfusunun yarısından fazla.

IRC'den Aken, "İhtiyaç büyük. Hiçbir vilayette durum daha iyi değil" diyor.

UNOCHA'ya göre bu yıl Eylül'den Kasım'a kadar 8 milyon kişiye gıda yardımı verildi.

Kuraklıktan etkilenen 200 bin kişiye ise tankerlerle su taşındı.

Bu süreçte 200 binden fazla çocuk yetersiz beslenme nedeniyle tedavi gördü, bir milyondan fazla kişi Dünya Sağlık Örgütü'nün (WHO) gönderdiği tıbbi yardım aldı.

BM Sığınmacılar Yüksek Komiserliği, Afganları kışın sıcak tutabilmek için ülkeye çadır gönderdi.

Fakat insani yardım kuruluşları bunlardan çok daha fazlasına ihtiyaç duyulduğunu söylüyor.

Uluslararası Kılızhaç Komitesi'nden (ICRC) Ingy Sedky, "Ne gönderirsek gönderelim okyanusta bir damladan daha büyük bir etki yaratamıyor" diyor.

ICRC, ülkedeki kliniklerin yüzde 60'ının ihtiyaç duyulan beslenme programlarını uygulayabilecek donanımlardan mahrum olduğunu belirtiyor.

Yardım Afganistan'a nasıl gönderiliyor?

Afganistan'a gönderilen çoğu yardım komşuları Pakistan, İran, Türkmenistan, Özbekistan, Tacikistan ve Kazakistan'dan, karayoluyla götürülüyor.

Sınırlarda insanların geçişleri genellikle kısıtlansa da insani yardımların geçmesinde bir kısıtlama yok.

Benzer bir şekilde Kabil'e giden çoğu uçak seferi iptal edilmiş olsa da ara sıra insani yardım taşıyan uçaklar oraya uçuyor.

Fakat bu yardımların ülke içinde dağıtılması da ayrı bir sorun.

IRC'ye göre bölgedeki şiddet potansiyeli yardım dağıtımını etkiliyor.

Ülkedeki bankacılık sisteminin çökmesi nedeniyle insanlara verecek paraları nakit olarak taşımaları gerekiyor ve bu da ayrı bir tehlike kaynağı.

Kışın bazı yolların kardan kapanacak olması da işleri zorlaştıran bir diğer faktör.

Afganistan: Hangi insani yardımlara ihtiyaç duyuluyor?
Afganistan: Hangi insani yardımlara ihtiyaç duyuluyor?
Afganistan: Hangi insani yardımlara ihtiyaç duyuluyor?
Afganistan: Hangi insani yardımlara ihtiyaç duyuluyor?
Afganistan: Hangi insani yardımlara ihtiyaç duyuluyor?
Afganistan: Hangi insani yardımlara ihtiyaç duyuluyor?

Birleşmiş Milletler, Togo Cumhuriyeti, Afganistan, Afgan, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Afganistan: Hangi insani yardımlara ihtiyaç duyuluyor? - Son Dakika Dünya

BBC

YORUMLAR
500

Son Dakika Haberleri
08:48 Sadakatsiz'de ortalık birbirine girdi! Kavga eden Asya ve Leyla yaralandı
08:47 Merkez Bankası'nın faiz kararı öncesi dolar tarihi rekorunu güncelledi
08:43 Burcu Biricik'ten itiraf gibi sözler! Nalan'dan sıkılmış
08:28 2022 asgari ücreti için gözler Külliye'de! Her şeyi Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yapılacak görüşme belirleyecek
08:18 2000'li yıllarda daha yüksekmiş! Asgari ücretin 300 doların altında kalacağı kesinleşti
08:04 16 Aralık Perşembe gram altın ne kadar oldu? Çeyrek altın ne kadar?
08:01 Son dakika: Meteoroloji'den ilk karın yağdığı İstanbul için önemli uyarı! 20 Aralık Pazartesi'den sonra çok daha etkili olacak
07:52 O Ses Türkiye'nin yılbaşı özel programında sahneye çıkacak ünlü isimler netleşti
07:49 Cizre'de öldürülen Güven davasında iki tutuklama daha
07:49 16 Aralık Perşembe Dolar kaç TL? Euro, Sterlin kaç lira?
Piyasaların gözü Merkez Bankası'nın faiz kararında! Dolar'ı nasıl etkileyecek? Piyasaların gözü Merkez Bankası'nın faiz kararında! Dolar'ı nasıl etkileyecek?         
08:52
Merkez Bankası'nın faiz kararı öncesi dolar tarihi rekorunu güncelledi Merkez Bankası'nın faiz kararı öncesi dolar tarihi rekorunu güncelledi         
08:48
2022 asgari ücreti için gözler Külliye'de! Her şeyi Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yapılacak görüşme belirleyecek 2022 asgari ücreti için gözler Külliye'de! Her şeyi Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yapılacak görüşme belirleyecek         
08:29
Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda iki bakan yardımcısı görevden alındı, yerlerine atama yapıldı Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda iki bakan yardımcısı görevden alındı, yerlerine atama yapıldı         
07:32
Konuşanlar programının 44. bölümüne ilişkin RTÜK kararı: Yayından kaldırılıyor Konuşanlar programının 44. bölümüne ilişkin RTÜK kararı: Yayından kaldırılıyor         
16:30
Hapis cezası onanan Çilem Doğan'dan Yargıtay'a itiraz: Bu karar bana 'Neden ölmedin" mesajı veriyor Hapis cezası onanan Çilem Doğan'dan Yargıtay'a itiraz: Bu karar bana 'Neden ölmedin" mesajı veriyor         
15:30
PKK'dan kaçarak teslim olan gençten çarpıcı sözler: Dağa gidenlerin hepsi geri gelmek istiyordu PKK'dan kaçarak teslim olan gençten çarpıcı sözler: Dağa gidenlerin hepsi geri gelmek istiyordu         
15:08
Son Dakika! Başkan Burak Elmas'tan TFF'ye kritik rest: Yayın ihalesinden çıkarız Son Dakika! Başkan Burak Elmas'tan TFF'ye kritik rest: Yayın ihalesinden çıkarız         
14:28
Herkes merakla açıklanacak rakamı beklerken AK Parti'den bir asgari ücret yorumu daha geldi Herkes merakla açıklanacak rakamı beklerken AK Parti'den bir asgari ücret yorumu daha geldi         
12:44
Numan Kurtulmuş'tan "Ekonomik OHAL" tartışmalarına sert çıkış: Saçma sapan bir iddia Numan Kurtulmuş'tan "Ekonomik OHAL" tartışmalarına sert çıkış: Saçma sapan bir iddia         
12:35
Üzerinde sperm bulunmuştu! Liseli Gamze'nin davasıyla ilgili gidişatı değiştirecek ifade Üzerinde sperm bulunmuştu! Liseli Gamze'nin davasıyla ilgili gidişatı değiştirecek ifade         
12:14
Esnafa verdiği parayla gündem olan Sarıgül herkesi şaşırttı Esnafa verdiği parayla gündem olan Sarıgül herkesi şaşırttı         
11:42
Elinde doları olanlar dikkat! Analistler, "Hazırlığınızı yapın" diyerek uyardı Elinde doları olanlar dikkat! Analistler, "Hazırlığınızı yapın" diyerek uyardı         
11:35
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.12.2021 08:58:48. #1.12#
SON DAKİKA: Afganistan: Hangi insani yardımlara ihtiyaç duyuluyor? - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement