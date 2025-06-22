AK Parti'den ABD'nin İran'a saldırısına ilişkin ilk açıklama: Çatışmalar yayılabilir, masaya dönün - Son Dakika
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AK Parti'den ABD'nin İran'a saldırısına ilişkin ilk açıklama: Çatışmalar yayılabilir, masaya dönün

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AK Parti\'den ABD\'nin İran\'a saldırısına ilişkin ilk açıklama: Çatışmalar yayılabilir, masaya dönün
22.06.2025 14:07
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AK Parti\'den ABD\'nin İran\'a saldırısına ilişkin ilk açıklama: Çatışmalar yayılabilir, masaya dönün
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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, ABD'nin İran'daki üç nükleer tesise düzenlediği saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, "Saldırıyla beraber bölgemizde çatışmaların daha da yayılması tehlikesi ortaya çıktı. Çatışmaların yayılması en kötü senaryoları tetikleyebilir. Cumhurbaşkanımızın müzakere masasına dönülmesi çağrısı ve Türkiye'nin bu temelde çizdiği çerçeve yegane çözüm yoludur" dedi.

ABD 10. günde İsrail- İran savaşına dahil olarak 30 Tomahawk füzesiyle İran'ın 3 nükleer tesisini hedef aldı. Saldırı dünyayı tedirgin ederken AK Parti'den saldırıya ilişkin ilk açıklama geldi.

"İSRAİL HER İÇİN TEHDİT OLMAYA DEVAM EDİYOR"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıklamasında, İsrail'in herkes için tehdit olmaya devam ettiğini belirterek müzakere vurgusu yaptı. Ömer Çelik şu ifadeleri kullandı:

"AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: İsrail'in tüm bölgeyi ateşe atmaya çalışan saldırganlığı herkes için tehdit olmaya devam ediyor.

"ÇATIŞMALARIN YAYILMASI TEHLİKESİ ORTAYA ÇIKTI"

İsrail'in İran'a saldırısı sonrası, Cumhurbaşkanımız kapsamlı diplomatik temaslarla bölge ve dünya liderleriyle görüştü. Bu çerçevede müzakere masasının yegane çözüm zemini olduğunu en güçlü şekilde vurguladı. Cumhurbaşkanımız Türkiye'nin barış diplomasisi için her türlü kolaylaştırıcı katkıyı yapmaya ve ev sahipliğine hazır olduğunu ifade etti.

ABD tarafından İran'ın nükleer tesislerine yapılan saldırıyla beraber bölgemizde çatışmaların daha da yayılması tehlikesi ortaya çıktı.

"BU AŞAMADAN İTİBAREN MÜZAKERE MASASI ESAS OLMALIDIR"

Çatışmaların daha da yayılması en kötü senaryoları tetikleyebilir. Cumhurbaşkanımızın müzakere masasına dönülmesi çağrısı ve Türkiye'nin bu temelde çizdiği çerçeve yegane çözüm yoludur. Cumhurbaşkanımızın olayların başından beri değerlendirmeleri haklı çıkmıştır. Bu aşamadan itibaren müzakere masası esas olmalıdır."

ABD, İRAN'IN 3 NÜKLEER TESİSİNİ VURDU

ABD güçleri İran'ın Fordo, Natanz ve İsfahan'daki nükleer tesislerini vurdu. Saldırıyı ABD Başkanı Donald Trump bizzat duyurdu. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Trump "Fordo tesisine bir bombalama gerçekleştirdik. Tüm uçaklarımız şu an İran hava sahasının dışındadır. Uçaklarımız evlerine dönmektedir" ifadelerini kullandı.

TRUMP: FORDO ARTIK YOK

Trump "Fordo artık yok. ABD'nin İran'a yönelik saldırısı; ABD, İsrail ve dünya için tarihi bir an. İran şimdi bu savaşa son vermeyi kabul etmeli" dedi. Trump ayrıca "Fordo nükleer tesisine tam kapasiteli bir bomba attık." ifadelerini kullandı. Saldırıya katılan pilotları tebrik eden ve dünyada başka hiçbir ordunun bu operasyonu gerçekleştiremeyeceğini iddia eden Trump, açıklamasını "Şimdi barış zamanı." ifadeleriyle tamamladı.

ARAKÇİ: ABD BM KURALLARINI İHLAL ETMİŞTİR

İstanbul'da kameraların önüne geçen İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD'nin tehlikeli bir operasyona girdiğini ve İran'ın bu saldırıya karşılık vereceğini söyledi. Arakçi'nin açıklamalarından satır başları şu şekilde; "Birdenbire aniden bir saldırıyla karşı karşıya kaldı ABD kuvvetleri tarafından. İran, ABD'nin nükleer tesislerine yaptığı saldırıları kınamaktadır. BM kurallarını ihlal etmiştir.

ARAKÇİ: SALDIRIYA KARŞILIK VERECEĞİZ

Washington'daki kanun tanımayan idare, bu saldırıların karşılığından sorumludur. ABD soykırım rejimi ile saldırdı. Bu tür saldırganlık karşısında sessiz kalmak, dünyayı daha önce hiç görmediğimiz bir kaosa götürecektir. BMGK'nın ABD'nin İran'a karşı tutumundan dolayı kınaması gerekmektedir. Diplomasiye ihanet eden ABD'dir, Siyonist rejimi destekleyerek bu yasa dışı savaşı desteklemektedir. Amerikan idaresinin bu anlamda sonuçlarda tek ve tam kapsamlı sorumlu olduğunu ifade etmek istiyorum. İran, güvenlik çıkarlarını ve halkını korumak için her türlü tedbiri alacaktır. ABD tehlikeli bir operasyona girdi, saldırıya karşılık vereceğiz"

TÜRKİYE'DEN İLK AÇIKLAMA: RİSK EN ÜST DÜZEYE ÇIKMIŞTIR

İsrail ile İran arasındaki savaşta, Amerikan uçaklarının İran'da nükleer tesis vurmasına yönelik Türkiye'den ilk açıklama geldi. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Türkiye olarak, bölgede İsrail saldırganlığıyla başlayan çatışmanın yayılması ve güvenlik ortamının istikrarsızlaşması riskine her vesileyle dikkat çekmiştik. İran'ın nükleer tesislerine ABD tarafından bugün (22 Haziran) yapılan saldırı, söz konusu riski en üst düzeye çıkarmıştır." denildi.

"TÜRKİYE DERİN ENDİŞE DUYUYOR"

Açıklamada, Türkiye'nin saldırının muhtemel sonuçlarından derin endişe duyduğu kaydedildi, "Yaşanmakta olan gelişmeler bölgesel ihtilafın küresel düzeye taşınmasına neden olabilecektir. Bu felaket senaryosunun hayata geçmesini istemiyoruz." denildi.

"TEK ÇÖZÜM YOLU MÜZAKERE"

"İlgili tüm tarafları sorumlu davranmaya, saldırıları an itibarıyla karşılıklı olarak durdurmaya ve daha fazla can kaybına ve yıkıma yol açabilecek adımlardan kaçınmaya davet ediyoruz." ifadelerinin kullanıldığı açıklamada, tek çözüm yolunun müzakereden geçtiği vurgulandı.

Ömer Çelik, Politika, AK Parti, Türkiye, Güncel, Gündem, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Dünya AK Parti'den ABD'nin İran'a saldırısına ilişkin ilk açıklama: Çatışmalar yayılabilir, masaya dönün - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (12)

  • k K:
    Patron ne masası zaten masadaydılar? Amerika İsraili İran'a saldırdı masayı kırdıYüzlerce kişi öldürdü yaraladı. Masa diye bir şey mi var ortada? Sen masal anlatıyorsun şimdi? 37 0 Yanıtla
  • Bilgehan Göktürk:
    Ne müzakeresi ?ABD haydutluk yapmıştır.Artık inceldiği yerden kopsun!Dünya yıkılsın yeniden kurulsun,diyorum ben... 34 1 Yanıtla
  • 149700:
    ne masasından bahsediyosun.. ülkenin stratejik yerlerine operasyon çekiliyo.. sonra masaya dön.. İran un yerinde olsam Basra’ya tek gemi bırakmam.. ABD nin uçak gemisi batmadan bu savaş bitmez.. takdir ediyorum İran ı yinede.. en azından birileri gibi korkak değil… 29 0 Yanıtla
  • k K:
    İsrail'in Amerika'nın İran'a saldırması için insanları katletmesi için İncirlik Amerikan üstünü kullandıryorsunuz Amerika'yı İsrail'e ya .masal anlatmayın . Ne iki yüzlüsünüz . 24 0 Yanıtla
  • Ali Mutlu:
    Kınayı da münasip bireylere yakın. 20 0 Yanıtla
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